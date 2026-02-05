新城海岸線市民小巴 首三日免費

花蓮公運網絡再優化！花蓮縣政府攜手太魯閣客運宣布全新市民小巴路線「新城海岸線」將於二月六日正式通車營運。隨著太魯閣國家公園因地震修繕，縣府特別規劃一條沿著蔚藍海岸、深入山城歲月的文化行旅路線，邀請民眾以慢行節奏走讀新城風景。

縣府表示，這不僅是一條市區公車路線，更是一段結合山海景觀與人文底蘊的質感行旅。自二月六日至二月八日通車首三日，全線提供免費試乘，邀請民眾搶先體驗。

花蓮縣政府表示，市民小巴屬於微型公車系統，採小型商務車輛營運，客座為七人（含駕駛共八人），車輛行駛更具彈性，能靈活穿梭聚落巷道與觀光節點。為兼顧乘車品質與安全，車輛座位有限，熱門時段可能較快客滿，建議民眾事前查詢各班次時間，彈性規劃行程。

縣政府指出，持續以「微循環」概念期能更細緻的擴增市區公共運輸服務，自113年起推動「市民小巴」，從洽公直達、醫療照護到市區夜環線，逐步建構更貼近民眾生活與旅客觀光需求的公共運輸網絡。此次新增「新城海岸線」，成功串聯花蓮轉運站與新城車站，進一步提升花蓮公共運輸的可及性與便利性；市民小巴相關路線及班次資訊，民眾可上縣府官網查詢（https://reurl.cc/GG1qDD） 。

「新城海岸線」由太魯閣客運投入全新市民小巴車隊營運，路線行經花蓮轉運站、曼波海洋生態園區、七星潭、東昌定置漁場、新城海堤、新城天主堂（神社遺址）至新城車站，每日固定二十四班次，每班客座七人。全線採無現金乘車，提供悠遊卡、一卡通及交通QR Code等多元支付方式。

自二月六日至二月八日通車首三日全線免費搭乘，民眾可透過太魯閣客運官方LINE查詢即時班次資訊，或洽詢客服電話03-8630080了解更多活動內容；縣府誠摯邀請民眾搭乘體驗，感受花蓮第一條穿梭一九三縣道山海間的「新城海岸線」，體驗獨特公運美學與山海日常。