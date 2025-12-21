新城警分局成立快速打擊犯罪部隊 實兵演練強化即時應變能力

警方接獲「啟動快打」任務時，勤指中心即會增派警力迅速集結到場，壓制滋事分子，刑事人員同步蒐證。(新城分局提供)

記者林中行／花蓮報導

因應北捷殺人案件發生，為強化員警執勤效能與應變能力，新城警分局成立「快速打擊犯罪部隊」，並定期辦理實兵演練，模擬各類可能發生的突發治安事件，透過實際操作訓練第一線外勤同仁熟悉執法程序與應對要領，即時啟動快打機制，迅速調度優勢警力控制現場，展現公權力，確保民眾生命、身體及財產安全。

新城分局表示，本次演練模擬新城鄉鎮安宮發生聚眾鬥毆案件，情境設定為民眾因酒後債務糾紛發生口角，進而各自召集友人助陣，雙方互相叫囂後爆發集體鬥毆，巡邏員警接獲通報到場後，立即依現場狀況通報勤指中心「啟動快打」。

新城分局指出，當警方接獲「啟動快打」任務時，勤指中心即會增派警力迅速集結到場，由制服員警負責隔離衝突雙方、壓制滋事分子，刑事人員同步蒐證，並依程序完成通報、逮捕及移送作業，整個過程迅速確實，展現警方打擊犯罪、維護社會秩序的決心。

新城警分局長蘇立琮表示，隨著網路與通訊軟體普及，民眾發生糾紛時，常在短時間內聚集眾多人員，導致聚眾鬥毆等暴力案件擴大民眾傷亡率。

蘇立琮強調，為有效因應此類治安狀況，警方持續強化快速打擊犯罪部隊訓練，透過多元情境演練，提升員警面對突發事件及暴力犯罪的應變能力與處置熟練度，以貫徹公權力，迅速壓制不法，確保社會治安穩定。