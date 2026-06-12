新城警友會攜手在地企業煙波太魯閣慰勉警察辛勞 共同歡慶警察節

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【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】一年一度警察節將至，為感謝警察同仁長期維護轄區治安、交通及為民服務工作的辛勞付出，新城分局長賴楷淳特別結合在地企業資源，攜手花蓮縣警察之友會新城辦事處，共同慰勉第一線警察同仁。

適逢警察節前夕，煙波大飯店花蓮太魯閣館長期支持警政工作，提供警察同仁專屬優惠方案享用飯店早午餐，新城警察之友辦事處並共同響應支持，攜手地方企業，向辛勞執勤的警察同仁表達感謝與鼓勵。

新城分局特別致贈感謝狀予煙波大飯店花蓮太魯閣館，感謝其支持、關懷警察同仁福利，展現企業回饋社會的精神；另由新城警察之友辦事處副主任簡瑀萱代表致贈餐券予分局同仁，感謝同仁平日堅守崗位、守護地方治安與交通安全，藉此慰勉員警辛勞，提升工作士氣，讓同仁在繁忙勤務之餘，也能與家人共享溫馨時光。

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新城分局長賴楷淳表示，警察同仁肩負維護治安、交通及服務民眾的重要責任，感謝警察之友會長期支持警政工作，也感謝地方企業對警察同仁的鼓勵與照顧，未來分局將持續努力維護轄區治安與交通安全，以實際行動回應社會各界的支持與期待，並祝福所有警察同仁警察節快樂。