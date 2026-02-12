新城警執行 護花除暴 專案 優勢警力威力掃蕩守護年節治安
【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】為確保年節前治安平穩，遏止不法氣焰，新城分局執行「護花除暴」專案勤務，針對轄區酒店、卡拉OK、網咖及易滋事場所等治安要點與治安顧慮路段，動員優勢警力實施高強度威力掃蕩，展現警方維護轄區治安之決心。
本次專案勤務由分局長賴楷淳親自率隊執行，首先實施第一階段封閉式路檢，於重要道路設置路檢點，針對可疑人車加強盤查與違規取締，防制危險駕駛、酒駕及不法分子流竄，隨後展開第二階段擴大臨檢，前往網咖、卡拉OK、小吃店等易滋事處所實施清查，針對可疑對象加強查察，全面淨化轄區治安環境。
新城分局長賴楷淳表示，春節將至，為防範暴力犯罪、幫派滋事、毒品交易及其他不法行為影響社會秩序，警方規劃執行「護花除暴」專案，透過高密度巡邏、封閉式路檢及威力掃蕩勤務，提高見警率與嚇阻效果，讓不法分子無所遁形，同時呼籲業者善盡自主管理責任，如發現可疑情事應立即通報警方，共同維護安全環境。
從2月14日起，就將迎來長達9天的丙午馬年農曆春節連假。行政院長卓榮泰今（12）日於行政院會發表歲末談話時表示，今天是農曆年前最後一次召開行政院會，下週就是國人最重視的春節9天連假，感謝各位首長過去一年在各自工作崗位的辛苦付出，他可以肯定且自信地向國人報告，目前國家正處於最好的發展趨勢與條件。卓院長指出，去（2025）年一整年在國人共同努力下，締造8.63％經濟成長率，讓全世界再次更重視台灣；昨（11）日股市以3萬3,605點封關，更是史上最高，人均GDP也達到3萬9,477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行布局；世界主要大廠包括輝達、美光也一直加碼投資台灣，這都是前所未有的情況。卓院長期許大家繼續努力，相信今（2026）年人均GDP定能達到4萬美元，明（2027）年最低工資也可望突破新台幣3萬元，這個目標在過去看似不易，但只要我們更加努力，目標就在眼前。卓揆提到，今天最重要的兩件事情，第一件是由行政院鄭麗君副院長及楊珍妮政務委員領軍的國家談判團隊已抵達美國，要與美方進行最重要的關稅談判最後協議，她們身負國家任務與使命，一定會「爭取最多、談到最好」，並且解決雙方共同問