新城警執行 護花除暴 專案 優勢警力威力掃蕩守護年節治安

政治中心／綜合報導民眾黨立委李貞秀先前因國籍議題吵得沸沸揚揚，如今再被爆料2024年登記參選立委擁有"雙重戶籍"，按照我國現行規定，若擁有雙重戶籍身分不能擔任公職，今天陸委會也證實消息，另外，內政部已三度發函立法院和李貞秀，限期2月13日之前提供放棄國籍的書面證明。立委（民眾）李貞秀：「我說岳飛12道金牌，目前我接到2道金牌了，我真的收到2份內政部的，但我要說老實話，我打開都沒有打開過。」前一天出席活動高分貝回嗆內政部，李貞秀再被爆料不只沒放棄中國國籍，甚至2024年登記參選立委時還有"雙重戶籍"，第一時間李貞秀否認。立委（民眾）李貞秀：「並不是最近才放棄，最近是因為民進黨內政部，他去要求證明也是證明我，拿到台灣身分證，當年拿到台灣身分證當下，就已經註銷戶籍了。」陸委會主委邱垂正：「在台設籍要滿台灣戶籍10年，才能夠登記為公職候選人，包括他在2023年11月，去登記民眾黨不分區，她這個參選資格可能也有問題。」陸委會副主委梁文傑：「民眾黨在讓李貞秀登記不分區候選人，她確實是有雙重戶籍。」李貞秀遭爆登記參選有雙重戶籍，陸委會坦言選務漏洞。（圖／民視新聞）陸委會證實李貞秀在登記民眾黨不分區立委時擁有雙重戶籍，畢竟根據兩岸人民關係條例，台灣人民若有中國戶籍，除了特殊考量外，將會喪失公職衍生的相關權利，換句話說李貞秀相關參選資格恐怕會有很大問題，光是國籍和戶籍問題就吵得沸沸揚揚，中國在這風口浪尖還再度聲援李貞秀。李貞秀遭爆登記參選有雙重戶籍，陸委會坦言選務漏洞。（圖／民視新聞）國台辦發言人朱鳳蓮：「對於迫害大陸配偶的台獨打手幫兇，我們將依法終身追責嚴懲不貸。」陸委會副主委梁文傑：「（中國）不會讓她註銷中華人民共和國國籍，在我們看來這個意識很清楚，就是陸方在剝奪她在台灣擔任立委權力，有一句老話叫做匹夫無罪懷璧其罪，如果她身上有什麼，是對方想要知道的機密，那個反而會讓李貞秀女士左右為難。」國籍爭議還沒完，雙重戶籍接連爆，內政部已經三度發函立法院，要求提供李貞秀放棄國籍的書面證明，並且三度發函李貞秀要求提供，期限就在2月13日。擔任台灣立委得遵守本國法律，沒有模糊空間。原文出處：李貞秀遭爆登記參選有"雙重戶籍" 陸委會證實消息 更多民視新聞報導「香港經驗」是警鐘 邱垂正：已建立應對中國「跨境鎮壓」機制李貞秀自曝沒打開公文 梁文傑笑回1話第一次參選就當縣長! 周春米最遺憾"沒辦法跟爸爸分享榮耀"

民視影音 ・ 12 小時前 ・ 發表留言