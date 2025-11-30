新城鄉公所新建大樓上樑 何禮臺盼提升行政服務

新城鄉公所新建辦公大樓工程三十日由鄉長何禮臺親自主持上樑祈福典禮。(新城鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

新城鄉公所新建辦公大樓工程自一０九年起開始規劃，歷經營建物價上漲、基本設計調整、建照重新申請及綠建築審查等多項挑戰，在鄉長何禮臺率領團隊積極協調、逐一克服後，工程進度穩健推展。

新城鄉公所二十九日表示，新城鄉公所新建辦公大樓工程一一三年十二月九日舉行開工典禮後，將近一年了，三十日由鄉長何禮臺親自主持上樑祈福典禮，象徵工程正式邁入關鍵階段，也祈福工程順利穩健。

新城鄉公所指出，新建大樓採鋼筋混凝土結構設計，其中一樓與機房面積達五百九十平方公尺，二樓規劃四百六十七平方公尺，並預留未來增建三樓的彈性。配合既有辦公廳舍已完成的耐震補強工程，新城鄉公所整體辦公空間將更為安全、完善，有助於提升行政效率及服務品質，提供鄉民更舒適的洽公環境。

新城鄉長何禮臺表示，推動新建辦公大樓是地方多年期待的重要建設，面對過程中的種種挑戰，鄉公所團隊始終秉持積極態度全力推動。何禮臺指出，雖然他擔任鄉長的任期僅剩一年多，他仍努力克服困難兌現給鄉親的承諾，為了下一個世代打造良好的根基，期盼新大樓完工後，能為新城鄉打造更現代化、耐用且具永續性的行政空間。