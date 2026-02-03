新城鄉國家清潔週年終大掃除 感謝國軍各部隊兵力支援

新城鄉公所實施國家清潔週，國軍部隊共一百八十名兵力各村及各社區的環保志工隊共五百多人參加。(新城鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

農曆春節即將到來，新城鄉公所三日實施國家清潔週，新城鄉動員全鄉大掃除分別由空軍教育訓練暨準則發展指揮部、空軍第五戰術混合聯隊及花東防衛指揮部共一百八十名兵力各村及各社區的環保志工隊共五百多人參加。

新城鄉公所清潔隊長劉雨青關心志工長輩的健康，他特別在活動前帶大家做健康操讓志工長輩暖暖身，鄉長何禮臺親則感謝環保志工及國軍弟兄協助環境整理工作，特別頒發感謝狀表達感謝。

鄉長何禮臺表示，國軍弟兄與志工們在農曆年前協助新城鄉環境清潔，上天體恤清掃人員的辛苦，原本氣象預報多雨寒冷的日子，今日天氣涼爽無雨，讓志工及國軍弟兄能在良好的環境中維護我們的好環境，使環境優美的新城鄉能更整潔的迎接新年。

廣告 廣告

何禮臺表示，感謝空軍教育訓練暨準則發展指揮部、空軍第五戰術混合聯隊、花東防衛指揮部平日忙於保衛國家，農曆節前夕還要參環境清掃工作，讓鄉民感受軍民一心的融洽氣氛。

何禮臺強調，此次各部隊及志工們以清掃公共區域環境為主，例如道路公園等，他呼籲鄉親要把自己的住家及周邊環境打掃乾淨，例如自家騎樓、門口人行道、巷弄及住家前水溝等，鄉親一起來維護鄉內整潔，除舊佈新過好年。