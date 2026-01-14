新城鄉推動學子教育助學金 減輕家長負擔

為減輕新城鄉學子就學負擔，新城鄉公所特別訂定《花蓮縣新城鄉學子教育助學金自治條例》自元月一日起實施。(新城鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

新城鄉公所十四日表示，為減輕新城鄉學子就學期間家庭教育支出負擔，落實在地教育照顧，新城鄉公所特別訂定《花蓮縣新城鄉學子教育助學金自治條例》自一一五年元月一日起實施。

新城鄉公所表示，教育助學金是鄉長何禮臺推動的第十六項幸福有感社會福利政策，提供實質經濟支持，鼓勵學子安心向學、培養正向學習態度，促進教育資源均衡發展。

新城鄉公所表示，教育助學金補助對象為(發放日期前)設籍新城鄉滿三個月，並就讀幼兒園至國民中學的學子，凡符合資格者，每人每年可領取新臺幣一千元助學金，一年以一次為限。

發放的方式為，就讀新城鄉轄內學校的學子，將由公所依戶政資料及各校彙整名冊辦理，經審核後由學校協助核發；就讀鄉外學校的學子，則由公所主動寄發通知，家長或法定代理人備妥相關證件後，即可於指定時間與地點領取。

鄉公所指出，助學金發放期間為每年一月一日至三月三十一日止，逾期未領者視同放棄，恕不補發，若符合資格卻因名冊遺漏未獲通知者，亦可於期限內補辦申請，經查證屬實即可核發，確保每位符合條件的學子權益不被忽略。

何禮臺指出，教育是地方永續發展的根本，希望透過助學金制度，讓每一位新城的孩子都能在穩定、安心的環境中成長學習，攜手打造更友善、更有溫度的教育照顧網絡，期盼透過制度化的補助措施，減輕家長負擔幫助鄉親育兒，也展現公所對教育扎根與少年培育的重視。