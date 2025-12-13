新城鄉更所辦理原住民族捕鳥祭活動

新城鄉公所在新城鄉原住民多功能活動中心舉辦「原住民族捕鳥祭」活動。(新城鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

新城鄉公所十三日在新城鄉原住民多功能活動中心舉辦「原住民族捕鳥祭」活動，今年以「文化傳承、技藝延續」為核心，除延續傳統捕鳥祭文化精神，更透過公開表揚方式鼓勵本鄉在族語全國賽中表現優異的學子、族語學習家庭及族語保母，展現新城鄉在文化推動上的成果。

新 城鄉公所表示，今年的活動安排多項狩獵文化體驗，包括族語闖關、踢出好運、神箭手、一彈見紅等闖關活動，讓族人與學童透過親身參與理解祭儀精神，吸引許多族人參加。

另外，現場還邀請十一組部落及族群團隊以歌唱與健康律動方式展演，包括連弘智族人帶來父親的話與寫下屬於自己的方向、布農族群展演牽手吧我們、復興部落展演蹦沙卡拉卡、北星部落展演上山下海等精彩曲目。

鄉長何禮臺表示，捕鳥祭不僅是古老生活習俗，更是族人敬天、敬老與團結精神的重要象徵，透過祭儀與體驗活動，讓年輕世代理解祖先智慧，也在文化復振的道路上更加踏實。

何禮臺強調，今年透過表揚族語競賽優秀學生、族語學習家庭與族語保母，更展現出新城鄉文化傳承的實質成果，未來鄉公所將持續推動語言與文化教育，讓族群共榮的幸福新城能永續延續。