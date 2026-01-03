新城鄉民捐贈土地造福鄉梓 鄉長何禮臺頒贈感謝狀

新城鄉親林文子女士無償捐贈土地做為道路用地造福鄉親，新城鄉長何禮臺親自頒發感謝狀感謝。(新城鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

新城鄉親林信郎、林文子無償捐贈土地做為道路用地造福鄉親，新城鄉長何禮臺親自頒發感謝狀感謝，並代表新城鄉所有的鄉親獻上深深的感謝。

新城鄉松所表示，日前新城鄉親林信郎先生、林文子女士無償捐贈道路用地以供鄉親通行，捐贈道路用地共九筆分別為七段道路，共計五千二百一十九平方公尺，分別為大漢村、大行街、大有街、大華街、大德街及嘉里三街路段等。

鄉長何禮臺表示，目前許多鄉鎮都有類似的情形，既成道路或現有的道路很多都是私人土地，而林信郎先生與林文子女士願意將這五千二百一十九平方公尺的土地捐贈給公所讓大眾來使用，為鄉親大眾的福祉來設想，非常令人欽佩，足為社會表率。

新城鄉全鄉面積約三十平方公里，境內有台八線、台九線、臺鐵北迴線與花蓮機場等交通建設，地處蘇花公路南段、中橫公路東端，為宜蘭、花蓮之間的重要交通孔道，且因地形呈一南北狹長的沿海平原，有「新城走廊」之稱，近年來在鄉長何禮臺任內，各項建設大躍進，吸引許多商場、飯店、建案等進駐，成為幸福宜居之鄉，

鄉公所表示，一一五年適逢新城鄉創鄉八十週年，鄉長何禮臺榮獲內政部資深績優民選地方公職人員，在何禮臺鄉長主政之下，傾聽民意、增進人民福祉、推動新城鄉十六項社會福利政策、積極各項公共建設、傳承原住民族文化、促進觀光發展，致力打造以民為本，永續發展的幸福新城。

鄉公所指出，內政部宣布自一一五年一月一日起，人口在兩萬人以上之鄉(鎮、市)公所可置主任秘書一人，而新城鄉在各鄉鎮面臨少子化、老齡化的變遷中，目前人口數達二萬四百九十二，是少數人口正成長的鄉鎮，且平均年齡為全縣最年輕，是花蓮最具發展潛力的鄉鎮。