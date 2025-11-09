新埔九芎湖愛玉產業10年 愛玉創意料理端出驚喜新味覺

▲現場民眾可以認識愛玉。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣新埔鎮的照門休閒農業區持續推展愛玉產業，今年適逢新埔九芎湖推展愛玉產業滿十年，今(9日)特別於新埔九芎湖「金谷農場」的愛玉園區，舉辦愛在照門成果發表─愛玉創意料理饗宴，以在地風土為基礎，將各式食材巧妙融入愛玉料理之中，為賓客帶來滿滿驚喜。

農業處表示，愛玉是一項特殊食材，具有獨特纖維與飽足感且熱量低，在健康飲食設計中是極佳的食材選項。本次活動再次展現愛玉在料理上的多元可能性，餐點既富創意又具在地特色，不僅口感豐富，也為現場帶來滿滿驚喜。

此次愛玉創意料理饗宴的菜色，包括飲品以東方美人茶結合愛玉，激盪出迷人的橙色夢幻；前菜以鹹辣剁椒、皮蛋風味搭配愛玉的 Q 彈口感，開啟了「鹹愛玉」的新料理視野；紅豆結合地瓜，並運用愛玉出水量少的特性，以油炸方式呈現酥香脆的特殊口感。

愛玉塔塔醬則搭配法國麵包球與南台灣的虱目魚香腸；另有帶南洋風味的香茅愛玉海鮮湯，以及特製五葉松辣醬增添香氣。餐後甜點以新埔米製成米布丁，並以水果凍檸木耳交織出愛玉甜品與飲品的美好印象。

活動除了創意料理外，現場還有愛玉故事館，由專業導覽老師介紹愛玉樹、雄果與雌果等知識，金谷農場打造的「愛玉小學堂」無牆故事館，也提供認識台灣特有種愛玉、紅九愛玉五感手作、九芎湖沿線物產等豐富內容，非常適合全家大小一同體驗，不僅能認識大自然的奇妙，也能讓大小朋友感受戶外探索的樂趣。