新埔捷運站旁殺人案 嫌犯刺人．揮拳畫面曝

新北市板橋發生砍人案！案發現場靠近新埔捷運站，男子全身刀傷倒臥血泊中，嚇壞不少人，警方後續到場壓制嫌犯，他辯稱不滿走路時，雙方發生碰撞，對方沒道歉還作勢攻擊，才持刀傷人。

新埔捷運站旁殺人案，嫌犯刺人揮拳畫面曝。（圖／TVBS）

案發現場就在人潮眾多的新埔捷運站附近，周邊有許多商家和學校，當時正值晚餐時間，人流量相當大。監視器畫面顯示，29歲席姓男子怒氣沖沖地折返走向路人，突然從口袋掏出彈簧刀，朝對方腹部連刺兩刀，接著又往左大腿刺去。被害人身上共有三處傷口，當時痛到一度說不出話，發現附近有警察後立即跑去求救。

目擊者表示，當他抵達現場時，救護車已經到了，被害人倒在地上，血流不少。根據目擊者描述，他雖然沒看清年輕人的臉，但從監視器可以看到整個打架過程。警方調查發現，被害人當時是下班後買晚餐準備回家吃，而嫌犯雖然喝了一些酒，但意識仍然清楚。雙方在走路時發生擦撞，隨後爆發衝突，嫌犯竟然囂張地持刀砍人。

嫌犯被警方壓制在地上銬後，辯解自己會如此火爆是因為對方撞到他不僅沒有道歉，還作勢揮拳攻擊。至於作案工具彈簧刀，他聲稱是隨身帶出門用來防身的。警方已將嫌犯逮捕，並以涉嫌殺人未遂罪嫌進行偵辦。

