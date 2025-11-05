新埔楊興和表態 挑戰陳英樓 關西陳光彩拚連任 尚無對手

新竹縣新埔鎮長陳英樓（右二）若有意連任，將面臨縣府祕書楊興和的挑戰。（本報資料照片）

新竹縣關西鎮長陳光彩（左二）以無黨之姿參選，將持續挑戰連任。（本報資料照片）

新竹縣關西鎮、新埔鎮現任鎮長陳光彩、陳英樓均為首任，預料將尋求連任，目前關西鎮尚無人表態挑戰現任，新埔鎮則有新竹縣府祕書楊興和表態參選。

陳光彩本屆以無黨籍之姿，以6772票擊敗國民黨籍鎮長劉德樑，終結劉德樑連任。有趣的是，國民黨在2018年關西鎮長採黨內民調，當時仍為國民黨籍的陳光彩與現任議員徐瑜新均為人選之一，最後由劉德樑出線，未料4年後敗在陳光彩手下，據了解，劉目前沒有重新再戰之意。

陳光彩在任期間黨籍色彩不明，成了他執政優勢，在還沒有強棒表態參選前，連任機會大。此外，有地方人士認為鎮民代表會主席羅仕典聲量不小，應有機會，但羅有法律訴訟，即使有意參選，恐也增添變數。

由於關西鎮縣議員由2席減為1席，現任2名國民黨籍議員互有競爭，若國民黨想插旗關西鎮，是選派其中1名議員參選鎮長，或召回脫黨3年的陳光彩回鍋國民黨？值得關注。

國民黨籍新埔鎮長陳英樓當年也擊敗勞動黨籍議員陳新源，及曾擔任民進黨縣黨部主委的彭瑞德，預料也將持續挑戰連任，但已有新竹縣府祕書楊興和表態參選。

新埔地區與竹北接壤，人口結構受到竹北外溢影響，外來住民或二代回流多，從本屆縣議員當選人年輕化也可觀察到新埔鎮民對政治有新的期待。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，縣長人選牽動各鄉鎮市選舉布局，預計明年2月農曆年後態勢將較為明朗。