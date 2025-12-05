新埔民生地下道施工廠商惡意停工 新北捷運局終止契約

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市捷運局今〈5〉日表示，新埔民生地下道施工廠商惡意停工，新北捷運局已終止契約，並扣留7400多萬元作為支付損害差額，此外，為保障市民權益，捷運局會代替施工廠商負起損鄰修復的責任。

捷運局長李政安說明，捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，考量行人安全，並因應地方需求，新增地下道工程，但由於施工廠商萬德營造公司， 10月24日開始無故不進場施工，捷運局3次通知廠商應於期限內進場施工，但皆無人進場，導致工程進度嚴重落後34%，於12月4日已與廠商終止契約。

他指出，關於施工廠商財務出現問題，2025年10月24日起無故不進場施工的情形，捷運局皆有掌握，也多次要求廠商進場，11月5日第一次正式發文催告，並通知廠商儘速進場施工，共3次通知廠商仍不進場，導致工程進度截至12月3日落後34%，情節重大且工班無故未進場施工，依照契約規定於12月4日終止契約，同時扣留工程款、保留款與履約保證金共7400多萬元，並由廠商支付工程所受損害差額，此外，仍有4.17億尚未施工估驗。

《圖說》新埔民生地下道施工廠商萬德營造公司，經捷運局3次通知廠商應於期限內進場施工，皆無人進場，已於12月4日已與廠商終止契約。〈捷運局提供〉

李政安表示，新埔民生地下道工程金額增加，原因除了增設電扶梯、監測儀器、雨遮與鐵捲門等，為了加強開挖安全，同意廠商第三次契約變更增做雙環塞工項，惟仍於6月發生滲漏水事件，為確保民宅建築物安全，另聘請第三方專業技師協助指導地質改良方案，同時台北土木技師公會協助鄰房鑑定工作，鑑定結果安全無虞，為保障市民權益，捷運局代替廠商負起損鄰修復的責任。

李政安說明，由於工地圍籬占用民生路人行道及道路，為避免影響用路人權益及安全，東側工區12月10日退縮圍籬恢復道路使用，西側工區因已開挖需回填工作井，目前已著手辦理退縮圍籬工作。