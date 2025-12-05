新埔民生站地下道工程延宕5年 遭爆廠商落跑 捷運局說話了

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，民國109年動工興建民生地下道，然而工程延宕5年。（石一佑提供）

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，民國109年動工興建民生地下道，然而工程延宕5年，新北市議員石一佑5日揭露工程廠商早落跑，現場工程圍籬空擺著，擋住店家營業，另一向更擋住捷運口，引起民怨。新北捷運局說明，12月4日已與廠商終止契約，扣留7400多萬元作為支付損害差額，並負起損鄰修復的責任。

石一佑指出，捷運環狀線新埔民生站，市府每年都說隔年完工，但5年過去了，至今仍未完工，現場工程圍籬空擺著，擋住店家營業，另一向更擋住捷運口，人來人往的民生路成了單向道，造成人車爭道，引起民怨。

石一佑表示，營造公司現場監工主任及技師已於9月10月離職，至今根本沒有指派後續人員繼續執行，現場空蕩蕩，幾乎擺爛。再追查發現這家營造公司早因經營不善，從8月起就未給下游包商經費，甚至被下令斷水斷電的程度，但捷運局卻直到11月才發現。

石一佑說明，此工程原本從109年開始動工，預計113年完工，但每年都一拖再拖，最初得標金額是3.98億，到了112年12月因為說要新增電扶梯等又追加1.29億，直到114年2月加了0.23億，8月又再追加1.15億，總金額來到6.49億。光是114年就以不同名目追加2次預算，但包商早就沒錢落跑。

石一佑說，施工過程中早就發現地質條件有落差，今年6月滲水又緊急灌漿回填，後續的結構安全問題，該要如何賠償？希望市府能夠正面回應此爛尾工程如何繼續，是否研議「還路於民」，不要變成居民和店家的集體夢魘。

捷運局指出，施工廠商114年10月24日開始無故不進場施工，捷運局3次通知廠商應於期限內進場施工，但皆無人進場，導致工程進度嚴重落後34％，12月4日已與廠商終止契約，並扣留7400多萬元作為支付損害差額；現仍有4.17億尚未施工估驗，為保障市民權益，捷運局會代替施工廠商負起損鄰修復的責任。

捷運局長李政安說明，新埔民生地下道工程金額增加，原因除了增設電扶梯、監測儀器、雨遮與鐵捲門等，為了加強開挖安全，同意廠商第3次契約變更增做雙環塞工項，仍於6月發生滲漏水事件，為確保民宅建築物安全，另聘請第三方專業技師協助指導地質改良方案，同時台北土木技師公會協助鄰房鑑定工作，鑑定結果安全無虞。

李政安說，由於工地圍籬占用民生路人行道及道路，為避免影響用路人權益及安全，東側工區12月10日退縮圍籬恢復道路使用，西側工區因已開挖需回填工作井，目前已著手辦理退縮圍籬工作。

