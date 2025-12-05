新埔民生站地下道工程拖5年 新北捷運局：包商無故不進場已解約

市議員石一佑指控萬德營造公司「落跑」。記者致電萬德求證，總機人員強調技師、工地主任都還在，也表示負責人外出開會，暫未能向媒體提供回應。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程施工5年，造成交通不便，更疑似釀成鄰損，便民變擾民，市議員石一佑今(5)日指控工程包商8月被發現沒有在施工，監工主任及技師已在9、10月先後離職。市府捷運工程局回應，施工廠商萬德營造公司10月24日起無故不進場施工，已3次要求於期限內施工都無人進場，工程進度落後34%，12月4日已與廠商終止契約，並扣留7400多萬元作為支付損害差額，捷運局也會代替廠商負起損鄰修復的責任。

廣告 廣告

記者再度致電萬德尋求回應，總機人員表示長官在外縣市開會，不知何時回來，暫未能提供回應。

捷運局長李政安說，施工廠商財務出現問題，10月24日起無故不進場施工，捷運局皆有掌握，也多次要求廠商進場，11月5日首度發文催告、催促進場施工，共3次通知廠商仍不進場，導致工程進度截至12月3日落後34%，遂依照契約規定於12月4日終止契約，同時扣留工程款、保留款與履約保證金共7400多萬元，並由廠商支付工程所受損害差額，此外仍有4.17億尚未施工估驗。

李政安指出，民生地下道工程金額增加包含增設電扶梯、監測儀器、雨遮與鐵捲門等，為加強開挖安全，也同意廠商第三次契約變更增做雙環塞工項，但今年6月仍發生滲漏水事件，因此另聘請第三方專業技師協助指導地質改良方案，也請台北土木技師公會協助鄰房鑑定工作，鑑定結果安全無虞。

此外，李政安說，工程圍籬佔用民生路人行道及道路，東側工區12月10日將退縮圍籬恢復道路使用，西側工區因已開挖需回填工作井，已開始辦理退縮圍籬。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告

