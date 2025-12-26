新埔狗園收5萬餓死狗、恐嚇愛媽 受害者聯盟控業者另起爐灶

愛媽泣訴，狗園負責人虐死狗之後，違建至今未完全拆除，現場還有10多隻狗，近來更另起爐灶，令人痛心。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣今年8月爆發新埔虐狗事件，一群愛媽今組聯盟，在議員陪同下到新竹縣動物保護防疫所前，控訴狗園藍姓負責人收取每隻犬5萬元照顧費，卻未善盡責任，導致10隻犬隻被活活餓成白骨，事後還透過網路恐嚇愛媽，狗園違建至今未拆，近來更疑似另起爐灶，向公權力挑戰；有愛媽說到激動處當場下跪，懇請各界為狗狗討回公道，讓藍男不能再繼續招搖撞騙。

新埔鎮某民宅今年8月11日爆發犬隻不當飼養事件，竹縣動保所翌日稽查，發現狗籠飼混種犬共45隻、35犬隻存活，其中9隻極瘦、1隻虛弱已送醫急救，另有10犬疑似因籠飼未給予食物導致死亡。動保所沒入犬隻，並針對負責人藍男就犬隻死亡、虐狗等行為移送偵辦，加上狗園34隻狗未辦寵物登記、未絕育，合計開罰26萬5000元。

廣告 廣告

議員蔡蕥鍹表示，受害人付費後，狗兒死亡卻未被告知，認為受欺騙而心碎痛苦，想幫狗狗討回公道，因此組成受害者聯盟，動保所應展現魄力。議員呂宛庭說，狗園的做法無異是向公權力挑戰，她認為不應再有其他人受害，因此聲援受害者聯盟。

「一隻健康帥氣的大白狗，竟眼睜睜的被活活餓死！」受害者泣訴，藍姓負責人1隻狗收取5萬元高額照顧費，有愛媽被騙30萬、15萬不等；最離譜的是，藍男對此非但沒有道歉，反而「透過網路霸凌、恐嚇愛媽及志工，除情勒愛媽要自殺，還準備告動保所裁罰不公，此事已在動保界廣傳，行徑相當囂張！」

有愛媽出示圖片控訴，協助收容犬隻現場赫見疑似槍枝，但警方到場表示是玩具槍；已有多名愛媽對藍男提告。

另有愛媽痛批，狗園違建至今未完全拆除，現場還有10多隻狗，藍男近來更另起爐灶打算繼續收養犬隻，他們要求公權力積極遏止，以免有人持續委託藍男寄養犬隻。

台灣貓狗人協會理事長黃泰山指控，涉案場域涉及多隻犬隻死亡，屬於「致複數動物死亡」的情形，依法適用動保法第25條規定，而非第25條之1所處理的單一違規態樣，然而主管機關卻選擇較輕的條文進行裁罰，導致裁罰金額與刑責大幅降低；此外，案發後犬隻持續留置於原狗場，等同讓違法業者繼續掌控動物。他認為本案已具備明確刑事要件，卻被行政程序「降格處理」，若主管機關未依法行政，將向監察機關陳情，並同步啟動司法告發程序。

有愛媽說到激動處當場下跪，懇請各界為狗狗討回公道，讓藍男不能再繼續招搖撞騙。(記者廖雪茹攝)

今年8月爆發新埔虐狗事件，一群愛媽今組聯盟，在議員陪同下到新竹縣動物保護防疫所前控訴狗園負責人網路霸凌、疑似另起爐灶，動保團體痛批主管機關失職。(記者廖雪茹攝)

愛媽出示圖片控訴，收容犬隻現場赫見疑似槍枝，但警方到場表示是玩具槍。(記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

冷氣團發威！合歡山下雪啦 台14甲限加掛雪鏈通行

