新埔狗園犬隻不當飼養 竹縣動保所表示依法查辦絕不寬貸

民代及動保人士至動保所前，要求動保所說明新埔鎮狗園犬隻不當飼養案， 竹縣動保所強調依法積極查辦絕不寬貸。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

有關新竹縣動物保護防疫所查獲新埔鎮狗園犬隻不當飼養案件，多位新竹縣議員、受害飼主代表及關心動物權益之民間團體與愛心人士， 日前至動保所前關心並提出包括「裁罰期間仍持續圈養犬隻」、「相關人士遭恐嚇與網路霸凌」、「為受害飼主及死亡犬隻討回公道」及「提醒社會大眾勿再受騙捐款或託付犬隻」等四項訴求。

對此，動保所表示，已完整接獲相關陳情與各界意見，將秉持依法行政原則，持續積極查辦，對任何違法行為絕不寬貸。因不當飼養導致十隻犬隻死亡部分，已正式函送臺灣新竹地方檢察署偵辦中；另針對未辦理寵物登記及未施行寵物絕育事項，已合併裁處最重罰鍰新臺幣廿六萬五千元，並將存活犬隻全數沒入安置，同時將違規飼主列入農業部禁止飼養名單。

廣告 廣告

此外，動保所亦已掌握其非法經營特定寵物寄養業事證，另裁處十萬元罰鍰並命其停止營業；管理犬隻未依規定施打狂犬病疫苗部分，刻正辦理裁處中；涉及違法勸募情形，已函送縣府社會處續行查處。未來如再發現其他違法事證，將於事證明確後，依動物保護法相關規定嚴正裁處，絕不姑息。

對於民眾反映飼主仍持續圈養約十餘隻犬隻一事，動保所表示，將持續蒐集相關事證，並積極進行查察與捕捉逃逸犬隻作業。

動保所所長何志豐指出，目前收容所內仍有十三隻本案沒入犬隻等待認養，期盼社會大眾踴躍前往園區了解，給毛孩們一個重新開始、擁有溫暖家庭的機會。

動保所強調，對於任何違反動保之行為，皆秉持「零容忍」原則，同時也呼籲社會大眾，捐款或託付犬隻前務必審慎查證，選擇合法立案之寄養或收容單位，以保障自身權益及動物福祉。