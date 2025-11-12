新埔鎮長違法兼職被監院彈劾 陳英樓：「一時疏忽」未更改負責人

新竹縣新埔鎮長陳英樓。(資料照，記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕監察院今(12日)公布，新竹縣新埔鎮鎮長陳英樓，任職期間兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，違反公務員依法不得經營商業規定且違失事證明確，監院已通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。對此，陳英樓受訪時坦承，「一時疏忽」未更改豬腳店負責人，營造公司則自他上任鎮長後即「未再標工程」。

彈劾案文指出，新竹縣政府在2023年12月15日辦理查核公務員兼職情形，發現陳英樓兼職擔任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，陳在同月29日才完成豬腳店負責人解任登記，營造公司董事則遲至隔月(2024年1月23日)才解任，已違反三個月內應完成解任登記規定，且陳英樓當年度綜所稅均列有2家商號營利所得，顯見陳在兼職期間仍支領報酬。

廣告 廣告

監委施錦芳、林盛豐、王幼玲對此提案彈劾，監院調查後發現，陳英樓違反「公務員服務法」第14條第1項之規定事證明確，顯有違失。監察院11月6日審查通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

陳英樓今晚受訪表示，立橙豬腳店他只是掛名負責人，實際經營者是他的妻子和小孩，但2022年12月25日上任新埔鎮長後，「一時疏失」忘了更改負責人登記，而違反了相關規定。至於他擔任均寶營造有限公司董事，自他上任鎮長後，「就不曾再標工程」了。

【看原文連結】

更多自由時報報導

違法經營豬腳店、兼職營造董事 監院彈劾國民黨新埔鎮長陳英樓

超扯！高虹安市府惡搞新竹棒球場 破壞現場被法官認證

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

賴清德籲替沈伯洋發聲 韓國瑜回嗆：你先廢除台獨黨綱

