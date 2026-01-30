新埤貓頭鷹共融公園啟用 過年出遊屏東再添新景點

屏東新埤鄉貓頭鷹共融公園正式啟用。

▲屏東新埤鄉貓頭鷹共融公園正式啟用。

斥資一億兩千萬元的新埤鄉貓頭鷹共融公園，三十日正式啟用，過年走春出遊屏東再添新景點！

新埤鄉貓頭鷹共融公園啟用首日，不少家長一早就帶著孩子前來「搶頭香」，小朋友一走進園區，立刻被高達八公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場吸引，興奮地奔跑穿梭於溜滑梯、爬網、鑽籠等設施之間，開心尖叫聲。

家長在一旁拍照記錄珍貴時刻，長輩們則悠閒漫步於生態埤塘與林蔭步道間，欣賞自然景觀、談笑風生，呈現世代共享的溫馨畫面。

廣告 廣告

縣長周春米表示，為落實兒童表意權並深耕在地環境教育，斥資總經費一億兩千餘萬元，其中，縣府自籌一億五百餘萬元，國土署一千萬元、環管署六百萬元，將新埤鄉綜合休閒公園轉型升級為兼具生態、教育與遊憩功能的貓頭鷹共融公園，加上園區花海陸續盛開，可望成為今年春節最受歡迎的走春景點之一！

縣府工務處指出，公園總面積達七點七公頃，改善範圍五點五公頃，屏東縣府為全國第一個將「兒童表意權」納入制度的地方政府，於規劃初期即與在地餉潭國小合作辦理工作坊，傾聽孩子對遊戲場的想像與期待，並將創意轉化為實際設施，讓孩童親眼見證夢想成真，並向縣長解說設計理念，落實兒童參與與自主精神。

遊戲場主塔以在地生態明星「貓頭鷹」為設計主軸，結合三至六公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間，讓孩子在安全環境中盡情探索、挑戰自我。