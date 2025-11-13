新堰塞湖危險性不明 花蓮光復全境、萬榮1村、鳳林1里「明停班停課」
生活中心／倪譽瑋報導
先前花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉遭遇嚴重洪災。鳳凰颱風來襲後，今（13）日上午又發現另一個新生堰塞湖，風險持續觀察中。稍早花蓮縣政府宣布，考量堰塞湖安全性尚無法確認，明（14）日光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天停班、停課。
花蓮縣政府表示，經今日18時與農業部林業及自然保育署花蓮分署確認，今日下午因天候因素尚無法針對堰塞湖現況進行安全性評估，需改於明早視天氣狀況再進行評估，且新形成之堰塞湖持續溢流仍有風險。
花蓮縣政府考量堰塞湖安全性尚無法確認狀態下，為確保居民安全，明日光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天停班、停課。「感謝鄉親耐心配合收容作業，敬請注意自身安全，非必要勿離開收容所，落實疏散及垂直撤離。」
