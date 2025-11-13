新堰塞湖持續溢流！花蓮光復鄉、明利村、長橋里明停班課
花蓮縣政府今（13）日晚間與農業部林業及自然保育署花蓮分署確認，尚無法針對堰塞湖現況進行安全性評估，且新形成之堰塞湖持續溢流仍有風險。縣政府考量堰塞湖安全性尚無法確認狀態下，為確保居民安全，明（14）日光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天停班、停課。
花蓮縣府也感謝鄉親耐心配合收容作業，敬請注意自身安全，提醒非必要勿離開收容所，落實疏散及垂直撤離。
責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
馬太鞍溪新堰塞湖13：30提前溢流 泥水狂灌畫面曝
不斷更新／花蓮宣布光復鄉下午停班課 11/13全台颱風假一覽
馬太鞍溪新堰塞湖有溢流風險！花蓮光復鄉今13時起停止上班上課
其他人也在看
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「鳳凰」首位罹難者 墾丁「海鹿仔」救援後不治
鳳凰颱風昨天（12日）自屏東登陸，逼近墾丁南灣沙灘之際巨浪狂捲，竟釀悲劇，一隻成年梅花鹿下午疑遭流浪犬追咬，腿部撕裂負傷，驚慌狂奔衝入海浪，掙扎游回岸後數度想站卻腳軟倒地，與救援人員隔空對峙，最後墾丁國家公園管理處社頂復育區人員接手，晚間帶回後仍不治。自由時報 ・ 8 小時前
颱風鳳凰來襲 高雄下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班、上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮，但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
普發一萬24日開放郵局臨櫃領現 首周實施身分證號單雙號分流
普發現金一萬元除了可登記入帳郵局帳戶外，中華郵政今天（13日）宣布，17日將啟動全台3180台郵局ATM領現服務，而24日開放全台1294間郵局臨櫃領現首周，將依身分證號實施單雙號分流。民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，將有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
校園打流感疫苗不能選廠牌？石崇良：效果都一樣
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）公費流感疫苗開打，校園接種卻有家長不滿，認為施打前一天才告知廠牌，來不及了解及選擇。衛福部長石崇良今天強調，若無特殊不良反應，家長不需要堅持特定廠牌，效果一樣。中央社 ・ 6 小時前
分手新壽涉圖利？她酸爆王義川「不敢擋輝達又想嘴」：叫民進黨議員告發啊
輝達（NVIDIA）台灣總部議題一度在台灣掀起波瀾，執行長黃仁勳日前受訪時表示，「很多人希望輝達總部設在台北」，如今輝達總部落腳北士科T17、T18基地，台北市政府擬在14日和新光人壽（新壽）簽署解約協議書，台北市政府（北市府）將和新光人壽（新壽）簽署解約協議書，「分手費」約為44.3億元。然而，民進黨立委王義川突發聲質疑，認為輝達總部案恐有圖利或違法疑慮......風傳媒 ・ 6 小時前
《國際政治》政府要開門了！眾院通過預算案 川普稍後簽署
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院於美東時間周三晚間表決通過參議院送交的臨時撥款法案，並將呈交給美國總統川普簽署，以完成立法。這表示，自10月1日起拖了40多天、創下最長記錄的政府停擺僵局終於就要落幕。 據媒體報導，白宮已經安排在美東時間9點45分（台灣時間10點45分）舉行總統簽署儀式。 眾議院議長、路易斯安那州共和黨人強生在表決要開始前表示：「我的朋友們，讓我們完成這件事吧！」 最終眾議院以222票贊成對209票反對通過該臨時預算案。 兩名共和黨人投下反對票，分別是肯塔基州眾議員Thomas Massie和佛羅里達州眾議員的Greg Steube。六名民主黨人跑票，其餘所有民主黨人都下反對票。 在8名民主黨倒戈支持下，周一（11月10日）參議院以60票對40票表決通過這項支應聯邦政府資金到明年1月底的臨時撥款法案。作為交換條件，共和黨同意最晚在12月第二周就延長《平價醫療法案》（ACA）補貼單獨進行表決。在此之前，參議院曾14次就眾院送交的臨時預算案表決失敗。時報資訊 ・ 9 小時前
花蓮馬太鞍溪水暴漲明利村淹水2天 災民歎「家、農地都毀了」
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，淹沒部分街道、房舍。災民無奈表示，看著住家被洪水淹得愈來愈高，「家、農地都毀了」。水利署指出，持續在進水點拋鼎塊阻水，並同步在下游使用防水擋板加強，避免災情擴大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
王義川質疑輝達案恐圖利 她嗆：去告發啊
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科，台北市議會12日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過民進黨立委王義川卻認為，台北市政府...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
撥款法案送眾院表決 川普嗨喊「重大勝利」：重啟國家運作
美國眾議院12日針對重啟政府的撥款法案進行投票。共和黨領袖希望這項法案能通過，送交川普總統簽署。在此同時，美國40個最繁忙機場的航班削減幅度，今天進一步擴大到6%。（戚海倫報導） 美國聯邦參議院中廣新聞網 ・ 1 天前
泰國禁酒新令上路引爭議 當局澄清暫不立即開罰
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）泰國8日實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在禁酒時段於餐廳或商業場所飲酒，違者最高可罰1萬泰銖（約新台幣9500元）。外界憂心此舉恐衝擊旅遊與夜店業者，公共衛生部澄清，新法旨在加強宣導與教育，目前僅有公衛官員可開罰。中央社 ・ 1 天前
美將結束政府關門！川普稱是「重大勝利」 道瓊飆漲創新高
根據《半島電視台》、《TRT World》報導，川普11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節活動上，當眾向眾議院議長強生（Mike Johnson）及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，稱：「恭喜……這是一次重大的勝利。我們的國家重新開放，它本不該被關閉。」這次的...CTWANT ・ 1 天前
雨天危機！ 橋梁「金屬」伸縮縫 高雄騎士打滑自摔
高雄市多處橋梁伸縮縫因金屬材質在雨天造成機車騎士打滑摔車事件頻傳，引起民眾與市議員高度關注。高雄市工務局已著手改善，部分路段伸縮縫已覆蓋粗糙面的柏油材質以增加防滑效果。專家指出，若道路存在安全隱患導致民眾受傷，政府單位恐面臨國賠訴訟。確保道路安全不僅關乎民眾權益，更是政府應盡的責任！TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰減弱為熱帶低壓！ 11/13僅台東1校、花蓮1里1村停班課
鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署已於12日晚間8點30分解除颱風警報，13日全台22縣市除了台東縣達仁鄉土坂國小、花蓮縣鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停止上班上課外，其餘皆正常上班、上課。中廣新聞網 ・ 14 小時前
總統問為何沒「一級開設」？ 代理縣長：12鄉鎮聯繫良好
宜蘭縣 / 綜合報導 受到鳳凰颱風和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳下起暴雨，也有民眾抱怨擔心得整夜未眠，直到今早才等到里長來關心。事實上，11日總統賴清德赴中央災害應變中心，宜蘭縣代理縣長林茂盛視訊連線會議時，也有問到為何應變中心沒有一級開設，林茂盛解釋，是因宜蘭沒有納入海上、陸上警報警戒區，也強調和12鄉鎮聯繫順暢、狀況良好。總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「林縣長我請教，宜蘭縣政府的災害應變中心現在是幾級開設，目前是二級開設，為什麼沒有一級開設。」11日下午一點多，總統賴清德才和宜蘭縣代理縣長林茂盛，視訊連線討論災變中心開設狀況，當時還是二級開設，但其實在差不多時間，華視記者行經宜蘭員山公園旁的道路，水已經淹到半個輪胎高。總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「海上陸上颱風警報的警戒區，沒有把宜蘭納進去，因為宜蘭這邊就是共伴效應，最主要是水的部分比較多，透過二級開設跟12個鄉鎮密切聯繫，目前運作都良好。」當時代理縣長林茂盛還強調12鄉鎮狀況良好，回顧11日各級開設情形，宜蘭縣是在11日上午8點開設加強三級後，上午10點提升成二級開設，總統在一點多提醒後一直到晚上6點宜蘭縣，才提升災害應變中心為一級開設，由代理縣長林茂盛坐鎮應變中心指揮。根據風災、水災的各級開設時機，和中央氣象署發布海上陸上颱風警報狀況有關，根據宜蘭縣災害應變中心公布細則，一級二級就差在颱風後續侵台機率是否高，至於一級開設則是有警報也被列為警戒區，蘇澳居民說：「啊里長早上才來啦，你有看哪一個民意代表關心我們，5.6個，我們全部都沒有睡，怕水再高就沒辦法了啦。」蘇澳突然淹大水遲遲不退，災民擔憂一夜未眠就希望縣府能幫幫忙。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
北市府與新壽解約案 地政局：雙方確認協議書文字 估下周簽約
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市政府與新壽合意終止地上權契約案，送議會備查後通過。地政局長王瑞雲今天赴議會委員會報告表示，雙方已在確認合意解約協議書文字，經新壽提報董事會確定後，預估有機會下周可簽約，會盡力完成。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前