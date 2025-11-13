新堰塞湖提早溢流 明利村+馬太鞍溪便橋再遭衝擊

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖，一波未平一波又起！今(13)日凌晨，無人機空拍發現，原本的堰塞湖壩頂下方，大約300公尺，又有新的堰塞湖形成，而且滿水位有100萬噸！原本林保署預計，下午4點會蓄滿溢流，沒想到第一波洪水，提前了快2個半小時，就抵達下游的馬太鞍溪便橋和明利村，水位至少抬升60公分！首當其衝的包括光復、萬榮和鳳林3個鄉鎮，民眾都很緊張，趕快往高處避難；林保署表示，新的堰塞湖壩體不穩定，所以才會提早溢流，除了3組人隨時觀測水情，直升機也視天候狀況，第一時間掌握堰塞湖的最新狀況，持續維持紅色警戒。

夾帶大量砂石的混濁泥流，從上游排山倒海而來，水勢浩大湍急波濤洶湧，首當其衝的明利村，村民往高處避難親眼目睹，泥流一瀉千里沖進部落。 花蓮縣萬榮鄉明利村村民說：「第一線我們村民，他在最前面那邊有一個房子嘛，他在那邊看啊，他就講說水下來了，然後就跟著又，河水又變大了。」

馬太鞍溪暴漲往下游不斷推進，再度突破剛封堵的堤防缺口，看著家園又被淹沒欲哭無淚，而且差一點就可能來不及跑，因為一早剛形成的新堰塞湖提前溢流，泥流推進。

花蓮縣光復鄉大同村村民說：「只有害怕而已啊，大家都累了，很煩，又害怕啊。」花蓮縣光復鄉大安村村長徐振雄說：「當然有新的堰塞湖出現，會造成一些居民的恐慌。」

最新空拍，無人機13日清晨例行巡查，一抵達目的地就看到，湖水偏綠的是原有的堰塞湖，7月下旬形成九月廿三日溢流，十月廿一日形成另一個堰塞湖當天潰堤，連同最新的已經是第3個，地點就在原本的兩個中間，距離都只有幾百公尺，凌晨快3點右岸崩塌阻塞流路。

林保署中午緊急發出警訊，光復鄉臨時停止上班上課，預估下午四點溢流，但實際上卻第一波水勢，在1點40分就提前抵達下游，包括萬榮光復和鳳林都在警戒區，首當其衝的明利村和馬太鞍溪橋，水位分別抬升60到80公分。

林保署花蓮分署長黃群策說：「滿水位的話就可能會是大概壩高是40公尺，面積的話最大會到7.6公頃，那蓄水會到100萬噸，壩體不是很穩定。」

短短52天花蓮因為堰塞湖，前前後後撤離了5次，好不容易原本預計13日一早7點，眼看就要能解除紅色警戒，卻因為新的堰塞湖形成，目前持續維持紅色警戒，也提醒居民不要掉以輕心。

