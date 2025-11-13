新堰塞湖溢流沖破明利村堤防 泥水再度灌進民宅

生活中心／葉為襄、郭文海、趙永博 花蓮報導

今天（13日）花蓮馬太鞍溪新形成的堰塞湖，下午1點半左右開始溢流，泥水又衝破下游，明利村北岸的臨時堤防，再度灌進民宅。在高處的災民看在眼裡，內心五味雜陳。有災民說為了避災離開家園，但家園被毀，什麼東西都沒有了。面對立委的安慰，忍不住眼淚直流。

明利村受災戶：「哇，水又來了。」大喊水又來了，滾滾泥水，三天內第二度灌進自己的家，居民的心中滿是傷痕。馬太鞍溪新堰塞湖，13號下午1點40分左右發生溢流，不到一小時，就沖破下游明利村北岸的臨時堤防，緊急撤離警戒範圍內的所有村民。

新堰塞湖溢流沖破堤防 泥水又灌進明利村民宅

明利村受災戶哽咽哭泣。（圖／民視新聞）明利村受災戶：「每下去一次都很難過，這三天我每天都下去，怎麼看都是那個樣子，我要怎麼去拿那些東西，生產機具全部都在家底下。」之前堤防破口，泥水沖進村子裡，家園全毀了，受災戶難過紅了眼眶，放聲大哭，原住民立委高金素梅，也只能拍背安慰。明利村全村飽受泥水侵襲，部分民宅甚至一層樓都被淹沒。指著遠方的屋子，居民看得到，卻回不了，真的很無奈。

新堰塞湖溢流沖破堤防 泥水又灌進明利村民宅

泥水淹到明利村部分民宅約一層樓高。（圖／民視新聞）明利村受災戶：「水流實在是速度太快了，我們無法去想像能夠說趕快去，因為我們主要道路，我們下面那個道路、橋，已經破到上面去，我們無法進去，到我的家園裡面，趕快去做一個撤離的動作。」記者vs.包商：「差不多半個小時前。半個小時前收到示警這樣？對。」以為災難已經結束，沒想到新堰塞湖溢流又沖進明利村，對災民來說，重建家園之路，恐怕還很漫長。

