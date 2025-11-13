新堰塞湖溢流！大水又淹明利村爆民怨：改道有用？

花蓮縣馬太鞍溪上游今天(13)誕新的堰塞湖，原本預估下午4點才溢流，沒想到下午一點半就溢流。（圖／東森新聞）





花蓮縣馬太鞍溪上游今天（13）誕生新的堰塞湖，原本預估下午4點才溢流，沒想到下午1點半就溢流，第一波大水短時間就沖進萬榮鄉明利村，讓村民非常不滿，水利署不是才徹夜趕工，封堵、興建土堤，將河水引流改道回馬太鞍溪主流嗎？但怎麼又水漫村莊了，「改道」到底改到哪。

萬榮鄉明利村居民：「水又來了。」水又來了這一句話，到底要說多少遍？花蓮萬榮鄉明利村民真的不想再受罪。

萬榮鄉明利村居民：「上面聽到聲音很大聲啊，轟隆隆的，很恐怖啊。」

今日凌晨誕生的新堰塞湖，壩體疑似不穩定提早溢流，速度之快，下游明利村始料未及。原本堰塞湖溢流的時間預估是下午4點，但沒想到水勢漲得特別快，大約1點半溢流，約10分鐘水就已經衝到下游。

來看機具進駐的工程人員掉頭先撤離，3天前明利村才遭黑水襲擊，水勢從堤防破口湧入。水利署連夜進行改道工程，把溪水導回原本的馬太鞍溪，儘管投入上百人力封堵溢流點，300公尺投入4.3頓鼎塊500顆，完成導水路1公里，現在水又一波一波逼近，當地民眾想問，改道作業改到哪？

萬榮鄉明利村居民：「你今天做，你看那個光復橋，到現在便橋又開始了，第幾波了，真的你看那個水就好了，第幾波了。」

明利部落潰堤口邊，工程人員因為溪水急漲暫緩工作，水保專家擔心，這些填填補補治標不治本。水保專家洪勝雄：「現在河床面已經抬高了5米，可見河床斷面，它所能夠容受的水量是有限的。」

林保署長黃群策：「如果是到滿水位到明利村，我們設計是0.6公尺，但是到馬太鞍溪橋是0.8公尺。」

專家提醒，馬太鞍溪流域的地勢、水文都要做全面檢查，否則光復鄉和明利村的傷口還沒好，難保不會有其他村落再次遭殃。

