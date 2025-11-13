生活中心／葉為襄、郭文海、趙永博、SNG 花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖下游紅色警戒還沒解除，但週四除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村，光復鄉得恢復上班上課，果然因為新堰塞湖溢流，縣府再發布下午一點，光復停班課，家長忙著接送小孩，災民也無奈趕快返回收容所。

仔細聽老師上課，花蓮縣光復國小一早，到校學生並不多，好幾個座位是空著的，堰塞湖警戒尚未解除，但光復鄉已經恢復上班上課，週四一早家長們超崩潰。光復鄉家長：「你又說紅色警戒，到底我們現在是可以回去，還是不可以，我們回去又怕被罰錢啦。」民視記者葉為襄：「光復是沒有停班課的狀況，但林保署紅色警戒並沒有解除，所以他們（家長）覺得政策，是不是應該要統一。」明明到校了，又收到堰塞湖國家級警報，原來上游大雨不斷，又形成了小型堰塞湖，家長懸著一顆心，決定衝回學校把小孩接走。

新堰塞湖溢流! 花蓮光復鄉午後緊急停班停課

災區多數學童依然無法來上課。（圖／民視新聞）光復鄉家長：「我們是平房我也不敢冒險啊，臨時講一個撤，我來不及撤怎麼辦。」之前因應鳳凰颱風來襲，中央發布堰塞湖紅色警戒，下游三個鄉鎮全面撤離，但颱風消散，警戒也還在，縣府卻只發布11/13萬榮鄉明利村，以及鳳林鄉長橋里停班課，本來在收容中心的光復鄉民，要又忙著回家準備上班上課，真的是氣炸了。光復鄉撤離民眾：「很煩啦（會不會害怕）會啊，（希望的計劃是什麼），堰塞湖的事件徹底解決，如果再叫我們撤離，工作也都不用做了，（堰塞湖）一天不處理，我們光復鄉的人都人心惶惶的，要上班上課又紅色警戒，要這樣跑有老人家也很累。」

災區民眾回去上班課又被要求要撤離。（圖／民視新聞）

災區民眾回去上班課又被要求要撤離。（圖／民視新聞）果不其然中午12點多，小堰塞湖要溢流，縣府又緊急宣布，光復鄉1點開始停班課。從12號晚間8點半，光復鄉上班課。13號凌晨發現新堰塞湖，縣府當下沒調整，直到中午又宣布停班課，一天兩變，災民疲於奔命。光復鄉撤離民眾：「一個月不知道要撤幾次挺麻煩的，心裡有一點埋怨，不舒服還是要配合啊。」堰塞湖災情讓災民跑來跑去，縣府尷尬決策又與中央脫鉤，受苦的還是老百姓和徬徨家長。

