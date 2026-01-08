新增兩部長、辦匪諜檢察官入台獨制裁名單...梁文傑指中共選在審國安法當下公布：那些捍衛言論自由的立委，沒一個人表示意見

中國去年底在台北上海雙城論壇結束隔日即發動軍演，迄今不論是持續針對立委沈伯洋或新增內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀和檢察官陳舒怡進入台獨名單，對台威嚇作為不止。陸委會今（8 日）召開本年首場例行記者會，副主委兼發言人梁文傑指出，中共的目的就是恫嚇台灣人民，公布時間還選在國會審理《國安法》修正草案的當下，而高喊捍衛言論自由的立委卻沒人表示意見，「在我看來就是捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻是一句話都沒有。」

廣告 廣告

梁文傑於會上表示，事實上政府對兩岸關係一直都出於善意，希望兩邊關係和緩，對於蔣萬安市長去雙城論壇的行程，陸委會是抱持樂見、採取協助的立場，但是未預料到蔣市長一返台，隔天中共即宣布軍演，如此狀況讓他們無法對中國的善意產生期待，陸委會在兩岸關係上依然秉持善意，「但對方看起來是沒有」。



關於劉世芳部長、鄭英耀部長被列入「台獨頑固分子名單」，梁文傑表示，中共的目的當然是要恫嚇台灣人民，製造寒蟬效應，特別是此次列了專門承辦國安案件的檢察官陳舒怡進「台獨打手幫凶名單」，她抓的匪諜皆有躲在藍綠陣營裡的，而昨天國台辦宣布將三人列入名單內時，立法院正在審《國安法》。



梁文傑提到，很多立委擔心陸委會推動的國安法修法會侵害自由，但中共就正好在國會審國安法的時候，宣布將三人列入名單。他強調，中共制裁的是專門承辦國安案件、抓共諜的檢察官，而那些大聲捍衛言論自由的立委，「對這個事情沒有一個人表示意見。」



梁文傑直言：「在我看來就是捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻是一句話都沒有。」他重申，國家安全是需要台灣全民的支持，這件事不分政黨，今天中共制裁抓匪諜的檢察官，明天就可以制裁判匪諜的法官，這點是絕對不能容忍的。



梁文傑說，雖然某些政黨的人士已經不把捍衛中華民國當成目標了，但現在中華民國的官員、公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是如此，未來也同樣是這樣。

(圖片來源：陸委會記者會)

更多放言報導

修法「鼓吹武統罰百萬」在野稱箝制言論自由？梁文傑反轟不應雙標：說搶劫放火不行、消滅台灣可容忍？

行政院拍板「鼓吹支持對岸發起戰爭」最高罰100萬...梁文傑強調捍衛中華民國是全民共識：政府正式採納聯合國公約...有義務立法禁止此類言行