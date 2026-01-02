新增建303坪以上建物強制裝光電設備 張智倫批政策髮夾彎：消防配套不足

內政部頒布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，要求新建、增建或改建達約303坪以上建築物，原則上必須每20平方米設置1kW（千瓦）太陽能板，引起爭議。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委張智倫今（2）日表示，近期內政部對新建或增建建築達1,000平方米者一律強制裝設光電板的行政命令，不只是把綠電維護成本甩給普羅大眾，若遇到颱風、地震等天災還可能產生安全疑慮非常要不得，應該重新檢討設置標準，至少民房不該被列入要求範圍。

國民黨立委張智倫（圖）認為不應該把推廣綠能責任甩給普羅大眾。（圖／CTWANT攝影組）

內政部為達成2050淨零排放的目標並配合《再生能源發展條例》第 12 條之 1 修正，在2025年底正式推動子法行政命令，強制要求相當約303坪規模以上幾乎全部新建、增建建築物都該設置太陽光電發電設備，除非內政部背書因受光不足、位處受保護地區、古蹟等構造、用途特殊而不宜設置者才可以免設光電設備，就是希望透過建築法制化以提升能源自給率。

建築廣設太陽能板會需要考慮建築本身的結構安全、成本效益及法規與設計整合等問題，部分輿論批評貿然要求廣設將會有工安疑慮。（圖／CTWANT攝影組）

張智倫對此質疑，這樣的要求根本是把推廣綠電之責甩給老百姓，已有不少民眾抱怨此舉是圖利特定廠商，並把維護成本轉嫁民眾，而且台灣緯度夏秋易生成颱風，更別說地震天災威脅是無時無刻可能發生，安全疑慮民眾怎能放心？

張智倫回顧，2025年11月初自己早就在立法院內政委員會質詢，當時內政部長劉世芳強調廣設光電設備以公有建築或工廠為主，「不涉及一般民宅」；內政部次長董建宏也說「還要跟勞動部、經濟部討論」。他怒指，如今過不到2個月竟一百八十度政策大轉彎，內政部直接發文經濟部指新增建建物普設光電設備案「沒有排除民間建築物」，接著經濟部也摸摸鼻子宣布了子法，這可讓民眾無所適從。

張智倫直斥，政策髮夾彎速度之快已是咋舌，官員說法反覆更讓人無所適從，就別說配套措施尚未明朗就要硬幹「到底在急什麼」他直言實在不免懷疑背後有壓力。

張智倫呼籲，政院必須出手介入，要內政部懸崖勒馬重新檢討設置標準，明文排除一般住宅及商辦，也必須先擬定消防等安全對策並釐清維修負擔與產權爭議，切勿急就章貿然推動，否則「台電跌倒、綠電吃飽」困境根本無法改善。

內政部則對此說明，普設光電設備子法是與經濟部共同公告之，未來當然會持續滾動式檢討修正，以務實行為穩健推動屋頂光電與能源轉型，盡量如期如質達到2050淨零碳排的全球標準，但內政部並沒有針對新、增建私宅被要求廣設光電設備恐釀不便進一步回應。

