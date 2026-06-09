新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日

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財經中心／余國棟報導

台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。

富邦媒其實原本就已在處置期間內，原定處置時間至6月18日。不過因股價持續強勢上漲，證交所決定進一步加重處置措施，不僅處置期限延長至6月24日，交易撮合頻率也同步升級管制，從原本每5分鐘撮合一次，調整為每20分鐘撮合一次，希望藉此降低短線投機交易熱度。

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所謂「20分鐘撮合一次」，是指股票在盤中不再採一般連續競價交易模式，而是每隔20分鐘才進行一次集合競價撮合成交。相較於正常交易或5分鐘撮合制度，成交頻率大幅降低，投資人買賣委託必須等待更長時間才能成交，也因此容易造成股價波動放大以及流動性下降。

富邦媒近期成為市場熱門焦點，除了受惠購物節檔期帶動電商題材發酵外，先前董事長蔡明忠於股東會中喊出希望讓股價重返千金股榮耀，也激勵市場資金進駐。股價從低檔快速反彈後，成交量同步放大。

法人認為，處置措施雖然可能短期影響交易熱度，但並不直接代表公司基本面出現問題。後公司營運成長動能，才能判斷股價是否有能力持續維持高檔水準。對投資人而言，在處置期間內追價操作仍須提高警覺，避免因流動性降低而承受較大風險。

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