新增「運動科技」子題 三星Solve for Tomorrow競賽起跑、重要時程曝光

記者李鴻典／台北報導

號召全台高中職生以科技創意回應社會與環境挑戰，三星今（3）日宣布第七屆Solve for Tomorrow競賽正式起跑，除延續「永續社會」與「永續環境」兩大提案方向外，今年導入全球統一命題「攜手國際奧委會，結合體育與科技推動社會變革」，在「永續社會」面向下新增「運動科技」子題，引導學生思考透過科技促進運動參與、健康與社會連結，期待號召全台高中職與五專一至三年級在學學生以創意與行動，開創更具韌性的永續未來。

三星今（3）日宣布第七屆Solve for Tomorrow競賽正式起跑。（圖／台灣三星提供）

台灣三星電子總經理梁準原表示，三星除對於永續議題責無旁貸之外，也希望帶動更多人響應並付諸行動。Solve for Tomorrow不僅是一場競賽，更是一段陪伴學生探索、實踐與成長的學習歷程。賽事鼓勵學生從生活觀察出發，運用設計思考方法，結合STEM領域知識，逐步將創意轉化為可行的永續方案，並在過程中培養自主學習、溝通合作等關鍵技能。今年我們將持續結合全台多方資源協助參賽者突破框架，期望Solve for Tomorrow能成為全台師生在學習歷程中一定要參加的重要賽事之一。

三星表示，Solve for Tomorrow在台灣持續展現穩健的影響力。2025年共吸引來自全台102所學校、近500位師生參與，遍及北、中、南、東共16個縣市，達全台覆蓋範圍近90%。不僅報名團隊首次破百，其中80所學校為首次參賽、更有兩所單一學校報名超過50人，顯示Solve for Tomorrow已成為全台高覆蓋率重點賽事之一。

觀察去年學生提案內容，「增進住民健康與福祉」與「創造資源循環與替代能源」為最受關注的議題方向，占比超過半數，凸顯出學生除了傾向從自身生活經驗出發外，對於關鍵且切身的環境課題也抱持熱忱；Solve for Tomorrow 所提供的設計思考與跨域學習架構，也吸引許多實驗教育體系與多元學制學生的踴躍參與，成為培養學生綜合問題解決能力的重要平台。

第七屆三星 Solve for Tomorrow 競賽再次邀請臺北市政府教育局擔任指導單位，並持續呼應聯合國永續發展目標（SDGs）與教育部「核心素養」教育理念，進一步規畫完整初賽、複賽與決賽歷程。在初賽階段將辦理「早鳥永續參訪暨環教課程」，透過了解在地品牌的永續理念與實際行動，引導參賽學生發想具可執行性的永續提案。複賽及決賽階段亦延續「設計思考課程」與「業師輔導」機制，為學生提供系統化思維工具與實務指導，協助將創意構想轉化為可行方案。而「帶隊老師專屬師資培訓課程」，將支持教師將競賽經驗與方法論帶回校園，讓Solve for Tomorrow的影響力得以延伸至日常教學。

多位參與評審亦肯定賽事價值。為台灣而教教育基金會董事長林妍希表示：「Solve for Tomorrow能引導學生關心周遭人事物，並在團隊合作過程中培養設計思考與領導能力，對學生的成長非常有幫助。」

臺大資工系教授陳縕儂分享：「跟使用者面談得到回饋的能力是很重要的，從過程中也得到多元的視角，要怎麼取得平衡，是出社會之後很重要的能力。」二度參賽並榮獲2025年首獎的高師大附中團隊則表示：「在長達九個月的競賽過程中，透過課程及業師的引導，我們經歷了很多思想上的碰撞，也在科技運用與團隊合作上有顯著成長。」

第七屆Solve for Tomorrow將自2月23日開放報名，5月18日截止收件，決賽預計於11月13日登場。今年賽事亦將邀請橫跨永續、教育、創新與科技應用等多元領域的專家擔任評審，依據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完整度及提案技巧等指標，評選出最終優勝隊伍，總獎額超過新台幣100萬元。入選決賽的隊伍，皆可獲頒由台灣三星電子官方認證「Solve for Tomorrow 決賽入選獎狀」及三星產品；入選複賽的所有隊伍亦可獲官方競賽證明，完整記錄參與歷程與努力成果，鼓勵學生以科技行動，為未來提出屬於自己的解方。

三星第七屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽重要時程：

活動報名：2026年2月23日至5月18日（23:59報名繳件截止）

早鳥報名：2026年2月23日至4月17日

永續參訪暨環教課程：2026年4月26日

複賽入圍名單公布：2026年5月29日

設計思考工作坊：2026年6月（擇一周末進行）

師資培訓課程：2026年7月（擇一周末進行）

線上輔導課程（複賽階段）：2026年7月至8月

複賽提案繳交截止：2026年8月23日

決賽入圍名單公布：2026年9月11日

線上輔導課程（決賽階段）：2026年9月至10月

決賽提案繳交截止：2026年11月8日

決賽暨頒獎典禮：2026年11月13日

