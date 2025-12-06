新增35人薪資暴衝8323萬挨批 住都中心：錯誤解讀預算內容

國民黨立委許宇甄今天表示，內政部對於附屬單位住都中心人員的薪資亂象視若無睹，新增人員的平均月薪竟高達21萬2000元。（許宇甄辦公室提供／王千豪台北傳真）

國民黨立委許宇甄今（6）天指出，國家住宅及都市中心送交立法院的115年度預算書中，住都中心正式員於民國115年度僅多35人，但薪資支出卻暴衝8929萬元，獎金也增加2163萬元，新增人員平均月薪高達21萬2000元，每年還可以領61萬獎金，加總後年薪高達316萬元，比部長還高。住都中心回應，這是對預算內容嚴重錯誤的解讀。

住都中心表示，針對立委指稱115年度薪資預算暴增之疑慮，是對預算內容嚴重錯誤的解讀。這筆8929萬增幅預算，反映本中心因應國家重大政策擴大及整體業務量成長，所必須支應的專業人力成本總和，包含114年既有員工配合公教人員調薪、320位考績甲等晉級，佔整體員工約七成、以及114年新增近百位員額薪資之總和，並非如委員辦公室計算，上述增幅預算僅為115年新增員額35人之薪資，其金額已超出中心現有平均薪資7萬水準之三倍。

住都中心強調，中心所聘均為都更、不動產、工程營建等高度專業人才，薪資結構是為了有效延攬與留任專業經理人；本中心員工薪資表皆經過董事會通過，新進人員之敘薪皆依薪資表標準進行核敘。

