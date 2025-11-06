新增480萬人被扣健保補充費？ 行政院暫且停看聽：絕對不會為難小資族
衛福部研擬變更補充保費計算方式，恐讓480萬人受到影響。（圖片來源／信傳媒資料庫）
受到高齡化社會等因素影響，健保財務負擔沈重，每年缺口達9百億元。衛福部近日展開研擬，針對租金、利息、股利收入的補充保費從單筆結算採年度結算繳納，可能影響480多萬民眾，多繳100億至200億元，因此引發爭議。
對此，行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，政府一直積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，但目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。
衛福部改變方法扣保費，480萬人恐受影響
目前健保補充保費採即時扣繳方式，若個人單筆利息或股利給付超過2萬元，才會被扣補充保費2.11%。衛福部長石崇良指出，健保每年缺口高達9百億元，現行補充保費制度容易被拆單規避，因此未來修法方向將採「年結算」方式，優先從利息、股利、租金開始實施，明年啟動修法程序。
衛福部預估，「租金、利息、股利」3項保費收入若從「單筆收費」改為「年度結算」，估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元。不過，消息一出立即引發廣大民怨，痛批銀行利息才1.7%，但就要被課2.11%補充保費，並且擔心房東會趁機調漲房租。
行政院安撫民心：絕對不會為難小資族
對於民眾疑慮，行政院發言人李慧芝本日表示，政府一直積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並維護繳納公平性。她並強調：「補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。」
衛福部健保署副署長龐一鳴也說，台灣目前一年健保收入約8千億元，其中150億元是來自股利所得，但會隨年度有所不同，而健保是社會保險制度，越有能力的人協助越沒有能力的人。
龐一鳴強調，補充保費制度的修正現在只是在研議期，接續才會是溝通期、立法期，相關社會意見都會納入參考。
中配依親消耗大量健保資源，交1塊用5塊
衛福部次長呂建德日前指出，中配的直系血親來台享用健保，「大概是每交了100塊保費，使用了500塊的醫療費用」，所以中配的雙親就會有很強的誘因來這裡。
呂建德表示，因為中國的醫療保險一塌糊塗，導致很多的中配雙親都想來台灣依親，致使台灣健保現在非常吃緊、資源有限，再加上依親進來的都是高齡長輩，這樣一來台灣健保會有很沈重的負擔。
民進黨憂心中配「洗人口」
面對日益吃緊的健保財務，在野黨卻仍持續力推「中配入籍6年改4年」，呂建德說，目前多是透過補充保費來「開源」，以及長期旅居國外回台看病的「停復保」，但這樣只多追回了26.7億。
立法院民進黨團幹事長鍾佳濱也說，對於在野黨推動中配入籍「6年改4年」，民進黨立委們一直覺得是在配合中國的統戰作為，讓民眾有「洗人口」的疑慮。此外，對於在野黨推動不在籍投票，民進黨立委也非常謹慎、保留，因為擔心讓大量中配不在籍投票。
