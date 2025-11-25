新增7例M痘確診「遍布全台」 專家警告：症狀前就具傳染力

11月新增7例M痘確診病例，全為青壯年男性，分布於北部5例、中部及南部各1例。自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病以來，截至2025年11月24日累計確診504例，其中今年已確診52例。

自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病以來，截至2025年11月24日累計確診504例。（圖／翻攝自世衛官網）

疾管署25日指出，這7名患者因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調結果顯示皆為散發病例。監測結果顯示，國內M痘病例的病毒型別均為Clade IIb型，目前未發現Clade I型的境外或本土病例。

廣告 廣告

全球M痘疫情仍在持續中，疾管署表示，今年初至10月31日，全球已有98國通報逾4萬8千例M痘病例，造成186例死亡，主要集中於非洲與美洲地區。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國包含中國、泰國、日本、香港、韓國等國家以及澳洲也持續零星通報病例。

世界衛生組織（WHO）公布，9月5日至10月中旬期間，除中非與東非外，其餘區署合計新增21例Ib型病毒個案，其中9例無疫區旅遊史。更令人擔憂的是，義大利、荷蘭、西班牙、葡萄牙、美國、馬來西亞等6國已出現無旅遊史且無已知病例接觸史的本土病例，顯示已有隱形社區傳播鏈存在，這些國家已被WHO列為具Ib型社區傳播區。

11月新增7例M痘確診病例，全為青壯年男性，分布於北部5例、中部及南部各1例。（圖／疾管署）

「M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。」疾管署強調，目前疫苗庫存充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務。

疾管署呼籲符合接種條件的民眾儘速完成2劑公費M痘疫苗接種，包括近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述情形者。截至11月19日，已有103,749人至少接種1劑M痘疫苗，但仍有30,791人（占30%）尚未接種第2劑疫苗。

針對不符合公費M痘疫苗接種資格，但經醫師評估確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種。（圖／報系資料照）

針對不符合公費M痘疫苗接種資格，但經醫師評估確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種。公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網M痘專區查詢。

疾管署提醒，民眾前往流行地區或風險場域時，應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動場所，同時留意自己或他人症狀。如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。

延伸閱讀

他扮亡母領退休金3年...「1細節」被識破 義警上門驚見木乃伊

屏東警界色隊長涉性騷女下屬 還恐嚇：喝農藥死一死

WBC/大谷翔平宣布參戰 井端弘和：致力打造讓日本球迷興奮的隊伍