新墨西哥州私人飛機不明原因墜毁 機上2乘客全數罹難

美國新墨西哥州南部發生一起私人飛機墜毀事故，造成機上兩人喪生。根據新墨西哥州警方表示，這架私人飛機於當地時間本月26日上午11時30分起飛，原定一小時後返回出發機場，但最終未能安全返航。

美國新墨西哥州一架私人飛機墜毁，機上2人不幸罹難。（示意圖／PIXABAY）

事故飛機最後被確認出現在阿拉莫戈多白沙地區機場（Alamogordo White Sands Regional Airport）附近，該機場位於新墨西哥州拉斯克魯塞斯（Las Cruces）東北方約60英里處。其中一名乘客的家屬發現他未按計劃返回後，向當局報告飛機失蹤，隨即啟動搜救行動。

經過徹夜搜尋，救援人員於27日上午在新墨西哥州雲克羅夫特（Cloudcroft）附近找到了墜毀的飛機。雲克羅夫特是位於林肯國家森林（Lincoln National Forest）內的一個小社區，距離阿拉莫戈多白沙地區機場僅十幾英里。參與搜救行動的單位包括新墨西哥州警察局、阿拉莫戈多警察和消防部門以及新墨西哥搜救隊。

搜救人員發現飛機已經燒毀，機內有兩具遺體。截至目前，死者身份尚未公開。根據美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）的事故資料庫顯示，28日，該事件被列為意外墜機，調查工作仍在進行中。

