新壽下午將舉行臨時董事會？李四川：昨晚已達成共識

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市副市長李四川21日表示，昨晚已跟新壽達成共識，今早北市地政局、法務局協商沒意見，下午新壽就會舉辦臨時董事會。（張珈瑄攝）

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。台北市副市長李四川21日表示，昨晚已跟新壽達成共識，今早北市地政局、法務局協商沒意見，下午新壽就會舉行臨時董事會，下周會簽訂解約協議書。

李四川21日出席台北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮指出，昨天晚上市府已經跟新壽就解約協議書裡面的條文，看是否可以採用公文說明，昨天晚上雙方也取得到共識，有關文字會做部分的修正，今天早上文字在法務局跟地政局協商，如果沒有意見，新壽下午就會舉辦臨時董事會，可能在下周大概就會簽訂解約協議書，這件事情應該是有一個好的結果。

廣告 廣告

李四川也說，市府鼓勵輝達設子公司,輝達如果願意在台北設了一個子公司，在運作上面，或是往後對於公司的營運和生產鏈，都對台北市或是對台灣AI產業上面有很大的幫助，市府也一直建議輝達，是不是能夠設立一個子公司，輝達也告訴北市府，他們會朝這個方向來做申請，原則上輝達現在還沒有送出，他們應該會朝這個方向來辦理。

【看原文連結】