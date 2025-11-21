新壽下午開臨時董事會 李四川：可能下禮拜就解約

李四川表示，可能在下個禮拜就會簽訂解約協議書，所以這件事情應該是有一個好的結果。（圖／劉耿豪攝）

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地。台北市副市長李四川今（21）日表示，昨晚已經跟新壽取得到共識，新壽預計下午會召開臨時董事會，可能在下個禮拜就會簽訂解約協議書，「這件事情應該是有一個好的結果」。

李四川指出，設子公司當然是鼓勵輝達，因為輝達如果願意在台北市設一個子公司，在運作上或是往後對於公司的營運跟這個生產鏈，都對台北市或是對台灣在AI上有很大的幫助。

李四川說，所以當時也一直建議輝達是不是能在台北設立一個子公司，那他們也告訴市府會朝這個方向來做申請。原則上現在還沒有送出，那他們應該會朝這個方向來辦。

媒體問到，今天本來是北市府與新壽地上權解約的日子，今天是不是又會延後？新壽今天會召開臨時董事會？李四川說，昨天晚上已經跟新壽大概就裡面的條文，那是不是可以採用公文的說明，那昨晚雙方也取得到共識，有關文字大概會做部分的修正，早上新壽也來函正式公文，市府也正式回答。

李四川說，假設在今天早上大家就那些文字在法制局跟地政局協商如果沒有意見，大概他們下午就會召開臨時董事會。這樣可能在下個禮拜就會簽訂解約協議書，所以這件事情應該是有一個好的結果。

