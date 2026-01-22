新壽不動產投資瑕疵 金管會重罰395萬元

保險業不動產投資又出包。金管會今(22)日表示，新光人壽於一般業務檢查中，涉及多項不動產投資與管理作業未落實內部控制，並有個資保護相關缺失，合計裁罰新台幣395萬元，並要求公司於裁處書送達翌日起1個月內完成改善。

本次裁罰涵蓋不動產投資內控與個資管理兩大面向。不動產相關作業未落實內部控制規範，金管會依《保險法》第171條之1第4項規定，開罰360萬元；另外，個人資料使用及資訊系統權限控管不符規定，依《個人資料保護法》相關條文處罰35萬元。

金管會指出，檢查結果發現，新光人壽在多件不動產投資案中，決策程序與公司既定內控流程出現落差，包括租賃條件提案經不動產投資管理委員會決議後，未再重新討論即調整會議結論，並提送審計委員會及董事會審議；另有地上權投資案，在尚未完成董事會審議前，即依內部決議簽報董事長核定，相關流程均未符合內控制度要求。

同時，新光人壽委託的外部公寓大廈管理維護公司，在管理自用不動產期間，發生未經公司同意，即將不動產提供利害關係人無償使用的情形，而公司內部對委外事項的查核機制，並未即時發現異常狀況。

此外，在不動產投資前的評估作業上，也出現審慎性不足瑕疵。金檢發現，部分投資案未充分評估投資地區的供給與需求，導致後續必須放棄原有設計，重新申請建造執照，不僅延宕工程進度，也增加建築師等相關專業委任費用。

至於在個人資料保護方面，新光人壽對外簽訂服務合約時，留存資料超出當事人同意分享範圍，在業務員入口網站的帳號與權限管理上，也未建立完整控管機制，相關作業與個資安全維護違反規定。

金管會強調，此案源於2023年底的一般業務檢查，檢查範圍涵蓋新光人壽所有不動產投資與管理作業，並非針對單一投資案裁處，凡檢查中發現的缺失，皆納入本次處罰考量。

