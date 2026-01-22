新壽不動產投資缺失 金管會開罰395萬元

▲新光人壽因不動產投資缺失，金管會今（22）日開罰395萬元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 由於2023年金檢發現新光人壽不動產投資出現多項缺失，金管會今（22）日對新壽開罰395萬元，並限期1個月改正。至於缺失是否包括輝達總部北士科案，金管會強調，金檢範圍包括所有不動產投資案，北士科當然也是其中一個案子，但這次裁罰主要針對新壽不動產投資部門而不是個案。

金管會保險局指出，2023年11、12月對新壽進行一般業務檢查時，發現不動產之取得、開發或後續變更作業之決策程序、不動產管理作業及投資前評估分析作業，未落實執行內部控制制度。

保險局進一步說明，新壽辦理不動產之取得、開發或後續變更等作業，不動產租賃條件提案經不動產投資管理委員會決議後，就直接依委員會主席意見變更會議結論，未重新討論即提報公司審計委員會及董事會審議，還有不動產地上權投資效益案於提報董事會審議前，即依不動產投資管理委員會決議簽報董事長核決辦理等情事，決策過程未依公司所定內部控制規定辦理。

此外，新壽委託公寓管理所持有的自用不動產，發現有未經公司同意即將所管理不動產供利害關係人無償使用情事，但公司辦理委外事項查核均未發現。

不僅如此，新壽辦理不動產投資業務，投資前未審慎評估所投資不動產地區的供給需求，因而廢棄原有設計並需重行申請建造執照變更，延宕完工期程及增加建築師委任費用等情事。同時，新壽在簽訂服務合約時，有留存資料逾越客戶同意分享範圍，以及未建立業務員入口網站帳號權限控管機制等情事發生

保險局認為，新壽辦理不動產之取得、開發或後續變更作業的決策程序、不動產管理作業及投資前評估分析作業，未落實執行內部控制制度之情事，違規情節重大，因此依保險法核處360萬元罰鍰。同時，簽訂服務合約及相關作業流程核有逾當事人同意分享資料範圍情事，依「個人資料保護法」第47條第2款規定核處25萬元罰鍰，並限期1個月改正。

另外，業務員業務員入口網站未落實人員帳號權限控管機制，違規事實明確，依「個人資料保護法」第48條第2項規定核處10萬元罰鍰，並限期1個月改正。

金管會也呼籲，保險業應建立完整有效的內部控制制度並據以落實執行，確實遵守保險法及個人資料保護法相關規定，加強法令遵循及內部控管，以共同維護消費者權益並確保公司健全經營。

