新壽主動提40億「分手費」讓出T17、T18 北市府：與初估相符

新光人壽與台北市政府就北士科T17、18地上權合意解約一案有重大進展，新壽30日已向市府提出約40億元的初步成本報價。輝達29日也正式向北市府表達，確定將總部設於該地段。據悉，新壽提出的數字與北市府當初預估相符。

北士科T17、T18基地。

新壽日前舉行記者會宣布，願意就北士科T17、18地上權與北市府合意解約，並表明僅向市府索取已付出的成本。據了解，新壽30日提出的初步報價包含權利金、租金共約32億元，加上設計費、監測費、PCM費等項目約8億元，總計約40億元。

知情人士透露，北市府與新壽幕僚30日已初步協商出解約補償金額，除返還新壽已繳納的權利金、租金共約32億多元外，還包括各項已付出成本約8億元，總額與北市府當初預估相符。

台北市政府。

不過，新壽提出的部分成本項目尚未提供實際憑證，因此確切金額仍待確認。北市府已要求新壽補件，預計下周補齊相關憑證資料後，即可確定最終的解約補償數字。

輝達。

此外，新壽在T17、18地段已付出的部分成本，如地質鑽探等項目，未來輝達可直接沿用。北市府表示，在與輝達商談權利金時，將考量要求輝達支付這些可沿用項目的費用。

