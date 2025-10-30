新壽主動提40億「分手費」讓出T17、T18 北市府：與初估相符
新光人壽與台北市政府就北士科T17、18地上權合意解約一案有重大進展，新壽30日已向市府提出約40億元的初步成本報價。輝達29日也正式向北市府表達，確定將總部設於該地段。據悉，新壽提出的數字與北市府當初預估相符。
新壽日前舉行記者會宣布，願意就北士科T17、18地上權與北市府合意解約，並表明僅向市府索取已付出的成本。據了解，新壽30日提出的初步報價包含權利金、租金共約32億元，加上設計費、監測費、PCM費等項目約8億元，總計約40億元。
知情人士透露，北市府與新壽幕僚30日已初步協商出解約補償金額，除返還新壽已繳納的權利金、租金共約32億多元外，還包括各項已付出成本約8億元，總額與北市府當初預估相符。
不過，新壽提出的部分成本項目尚未提供實際憑證，因此確切金額仍待確認。北市府已要求新壽補件，預計下周補齊相關憑證資料後，即可確定最終的解約補償數字。
此外，新壽在T17、18地段已付出的部分成本，如地質鑽探等項目，未來輝達可直接沿用。北市府表示，在與輝達商談權利金時，將考量要求輝達支付這些可沿用項目的費用。
今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光
輝達確定落腳北士科T17、T18。據了解，北市府今已初步與新壽協商「分手費」，除將返還新壽已繳的32億多元，今協商也談到...聯合新聞網 ・ 22 小時前
蔣萬安盼11月中前與新壽解約 李四川估與輝達簽約時間
輝達海外總部落腳台北北投士林科技園區（北士科）T17、T18，台北市政府地政局、法務局昨（30）日已經與新光人壽（新壽）協商合議解約的金額；台北市長蔣萬安今（31）表示， 新壽已經在上週記者會公開說明，取得相關成本回去後，就會啟動合意解約的程序。如果一切順利，希望在下個月中以前，順利的完成合意解約的自由時報 ・ 1 小時前
新壽北士科T17、T18「分手費」初估40億 北市府下一步動作曝光
新光人壽日前舉行記者會宣布，願意就北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，並強調只向市府索取已支付的成本。知情人士透露，北市府今日已收到新壽初步「分手費」報價約40億元，但市府要求各項金額須附單據證明，部分項目仍需新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下周將繼續協商。台北市長蔣萬安昨（29）日表示，輝達已明確表達台灣總部將設在北投士林科技園區T17、T18......風傳媒 ・ 17 小時前
北士科解約「分手費」曝光！新壽開價40億元 下週與北市府續談
台北市長蔣萬安週三宣布，輝達（NVIDIA）海外總部再度選擇北士科T17、T18基地後，台北市政府與標下地上權的新光人壽展開協商。市府收到新壽初步報價，內容包括權利金、地租及設計監造等費用，總金額約4台視新聞網 ・ 3 小時前
北士科合意解約！新壽報價40億分手費 北市府回應了
新光人壽日前舉行記者會宣布，願意針對北士科T17、18地上權與北市府合意解約，且表明只向北市府索取已付出的成本。據了解，新壽已於30日向北市府提出初步成本報價，約莫為權利金、租金的32億加上部分項目的8億，總共約為40億。但由於8億中的部分項目，新壽30日未提出實際憑證，因此已要求新壽補件，預計下周新壽補件後就會有確定金額。中時新聞網 ・ 21 小時前
落腳北士科 黃仁勳強調台灣對輝達重要
輝達總部用地終於敲定。台北市長蔣萬安29日宣布，與輝達視訊會議後，確定總部落腳北士科T17、18，市府11月底前與新光人壽解約後，將進行都市計畫變更等行政程序，可望明年中與輝達簽約。輝達執行長黃仁勳昨日在華府表示，台灣擁有大量員工，現有辦公室已不敷使用，必須選址興建新大樓。中時新聞網 ・ 1 天前
蔣萬安:輝達海外總部確定落腳北士科T17、18
(記者謝錦慧台北報導)爭議多時的輝達在台灣設立海外總部的地點。台北市長蔣萬安29日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序...自立晚報 ・ 1 天前
傳新壽T17、T18分手費40億元
輝達來台興建企業總部，確定落腳北士科T17、T18，新光人壽先前宣布，針對北士科T17、T18地上權將與北市府合意解約，且只向北市府索取新壽已付出的成本；市場傳出，雙方合意解約的「分手費」約40億元，新壽對此不回應，僅表示相關工作持續進行。工商時報 ・ 13 小時前
傳張忠謀、施振榮力勸吳東亮 新壽點頭放手促輝達落腳北士科
卡關許久後，台北市長蔣萬安昨（29日）終於宣布，美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，副市長李四川表示，最快下週會盡快與擁有地上權的新光人壽解約。據傳新壽22日之所以突然點頭放手，關鍵在於國內科技業大老的相繼力勸，成功說服台新新光金控董事長吳東亮。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《盤前掃瞄-國內消息》輝達總部敲定T17、T18；巨大與美CBP會面
【時報-台北電】國內消息： 1.輝達確定要在北市落腳了！台北市長蔣萬安表示，北市府29日中午已經跟輝達視訊會議，輝達選址確認在T17、T18，輝達希望並樂觀盡快和新壽完成合意解約的程序。北市府將迅速啟動和新壽合意解約，且同步啟動街廓變更的行政程序，預計2～3個月完成，最快明年1月底可簽約取得土地。如無意外，黃仁勳明年5月來台參加COMPUTEX電腦展前，可望先來台舉行總部動土儀式。 2.穩定幣為當前市場火熱議題，中央銀行新出爐報告指出，穩定幣可能成為跨境支付，以及台外幣資產兌換工具之一，將研議業者向央行申報資料的作業及規範。這是央行首度對穩定幣納管表態，引起市場關注。 3.全球行動通訊邁入AI大航海時代，NVIDIA宣布以10億美元投資電信設備商諾基亞（Nokia），攜手發展AI-RAN（Radio Access Network）及6G市場。市場人士分析，台廠在政策做多加持下、早已在開放式無線接入網路（Open RAN）成為全球產業供應鏈重鎮，未來在AI-RAN市場將率先取得優勢，晶片商、網通廠、甚至雲端商都有機會雨露均霑。 4.自行車龍頭巨大（9921）集團9月24日遭美國海關暨邊境時報資訊 ・ 1 天前
蔣萬安：輝達確定落腳T17、T18 力拚明年中簽約
輝達總部進駐北士科T17、T18基地終於有了進展，台北市長蔣萬安今（29）日表示，已與輝達進行視訊會議，輝達總部確定落腳T17、T18，維持既有計畫，北市府將啟動各項行政程序，預估11月底可與新壽解約，力拚明（2026）年中與輝達簽約。公視新聞網 ・ 1 天前
新壽首提T17、T18地上權解約金額 北市府續協商
（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市長蔣萬安預計2週內確定與新壽解除北士科T17、T18基地契約，知情人士透露，北市府今天已收到新壽初步「分手費」報價共約40億元，下週將繼續協商。中央社 ・ 20 小時前
