新壽分手費今議會闖關 蔣萬安曝T17、T18最快移轉時程

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地塵埃落定，台北市政府已將與新光人壽以44億3406萬4085元的「合意解約金」在10日傍晚送至台北市議會備查，並將於今（12）日下午的大會中進行討論。對此，台北市長蔣萬安稍早回應，若相關程序一切順利通過，預計本週完成土地終止合約簽定程序，地上權設定最快希望能拉到明（2026）年農曆年前，屆時就能將土地轉移給輝達。





今早9時30分，蔣萬安在台北市環保局長徐世勲等人的陪同下，前往中油大樓國光會議廳，出席「台北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮」，並於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，針對新壽與北市府合議解約案，是否有信心在下午於市議會通過？對此，蔣萬安指出，首先感謝議會已將此議案排入，今日大會就會進行討論，相關程序如果一切順利，議會通過，預計這週希望可完成與新壽就這塊土地終止合約的協議簽訂。

他並強調，北市府會持續與輝達保持非常密切的溝通聯繫，包括後續他們的投資計畫書、建築設計等，「我們一定會加速相關行政流程」。

蔣萬安說，「我們很希望設定地上權的簽約從原本明（2026）年中，最快希望能拉到明年農曆年前就可以完成，屆時就可以將土地移轉給輝達」。





