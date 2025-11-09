新壽分手費今送審 有望周三通過

台北市長蔣萬安（前中）希望輝達在台北市成立分公司，他9日透露市府已向輝達轉達想法，輝達目前正在評估。（徐佑昇攝）

輝達將在北士科T17、18基地設海外總部，台北市長蔣萬安盼輝達在台北市成立分公司，他9日透露市府已向輝達說明想法，輝達目前正在評估。此外，市府與新光人壽T17、18地上權解約「分手費」今將送到議會，希望本周三可通過審定、周五完成解約，議會藍綠白黨團皆樂見其成。

除了輝達總部進駐北士科進度受矚目，輝達在南港「潤泰玉成大樓」承租的研發中心8日晚間已掛牌亮燈，但人員尚未進駐。北市產發局長陳俊安表示，由於輝達內湖總部空間已不敷使用，但北士科總部一時之間也難以完工，因此輝達在總部選址前，就有先尋覓該處作為「中繼辦公室」，預計11月中啟用。

蔣萬安日前指出，對市府來說，如果輝達在台灣成立子公司，對台北市的招商投資當然是更好。他昨天出席公益路跑活動時表示，市府很希望輝達能在台北設立分公司，未來輝達整體營運對台北會非常正面，市府已轉達想法給輝達，輝達正在評估當中。

至於新壽解約進度，雙方會計師都已對44.7億元「分手費」審查完畢，今天會將項目送至議會，北市府希望能在12日議會大會審定通過，未來會以台北市實施平均地權基金先行支付。新壽預計13日或14日舉行臨時董事會，通過後14日就能簽訂解約協議書，一旦解約，市府塗銷地上權接續啟動都市計畫變更流程，與輝達簽約後再專案設定地上權予輝達。

北市議會國民黨團書記長李明賢表示，44.7億元分手費比市府原先估計略高，雖有會計師查帳，但仍須審核包括權利金及繳給中央稅金等帳務細目。

他強調，只要解約條件不與原先預期相差過大，黨團原則不會反對，也希望新壽能一併說明當初所提獲利將捐贈公益的內容，並希望此事盡速落幕，讓輝達留在台北，符合市民期待。

民進黨團總召陳慈慧說，只要新壽解約方案不讓市府承擔過高解約金，黨團樂見其成，也希望市府提供完整解約細節與金額試算，讓議會充分檢閱，以確保市民權益。

民眾黨團總召張志豪指出，相信市府及新壽在法令遵循方面不會出錯，基於議會監督立場，只要所有程序公開透明並合法、合約，解約金額也不會造成北市財政很大負擔的前提下，民眾黨不會反對。