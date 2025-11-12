新壽分手費今闖關！戴錫欽喊話：盼今能完成備查程序

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市府與持有地上權的新光人壽合意解約，雙方對「分手費」已達成協議。對此，台北市議長戴錫欽表示，議會將在今日中午召開程序委員會列入議程，並在下午大會立即進行審議，期盼今日能完成備查程序，以符合市民及各界的期待。

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18。（圖/資料照）

戴錫欽11日在臉書發文表示，眾所矚目的新壽解約案，台北市政府已於11月10日下班前，將T17、T18解約報告案送達議會，議會將在周三（12日）中午召開程序委員會列入議程，並在下午大會立即進行審議，務期以最快效率完成備查程序，以利儘速完成合意解約，早日進入和輝達議約的實質程序。

台北市議長戴錫欽。（圖取自戴錫欽臉書）

戴錫欽強調，綜觀近期各黨派議員的意見，幾乎一面倒要求市府縮短合意解約及重新議約的流程，進而讓輝達總部進駐北士科，盡快塵埃落定。因此，議會也應該展現最優質的議事效率，在兼顧議員們監督權充分發揮的前提下，期盼周三就能完成備查程序，以符合市民及各界的期待。

針對輝達最新進度，台北市副市長李四川10日指出，新壽原先提出的解約金額為44.7億元，經第三方的二位會計師專業審查後，減少4,000多萬元，最終確定為44.3億多元。他希望本周內簽訂協議，朝2026年6月2日輝達執行長黃仁勳來台時動工的目標邁進。

