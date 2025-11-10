新壽分手費再砍4千萬！確定44.3億 李四川：今天下班前送議會

輝達將於北士科T17、T18基地設立總部，外界關注北市府與新壽解約進度。台北市副市長李四川10日表示，最終的解約金額經過第三方及會計師審查後，確定為44.3億多元，今天下班前會將解約公文送至北市議會。（徐佑昇攝）

輝達將於北士科T17、T18基地設立總部，目前北市府正在與持有基地地上權的新光人壽進行解約程序，至於解約的「分手費」上周傳出為44.7億元，比市府預期略高。台北市副市長李四川10日表示，目前最終的解約金額經過第三方及會計師審查後，將再減少4千多萬元，確定為44.3億多元，今天下班前會將解約公文送至北市議會。

李四川今日與台北市長蔣萬安赴北市災害應變中心進行鳳凰颱風整備作業，媒體詢問李四川新壽解約進度。

李四川表示，北市府今天下午下班前就一定會將與新壽的解約的相關公文送到議會，希望議會能在周三排入大會，如果大會通過，新壽預定在周四召開臨時董事會，原則上他希望周五可簽訂終止契約。

至於外界關心「分手費」是否有變動？李四川回應，上周經過兩位會計師審查結果，新壽原先提出的解約金額大概44.7億元，經過審查大概減少4千多萬元，約為44.3億多元。至於新壽繳給市府的權利金及稅金有34.5億元，大概折算起來應該是9.85億元，與北市府原本預估設定的資金成本8億元多了一點點，比例有一點不同，大約多了1億多元。

針對會計師砍掉4千多萬元，是否因為認為新壽有高估？李四川表示，會計師審查他不是這麼了解，他想大概就憑證上面會計師有專業的審查。

