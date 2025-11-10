新壽分手費少4千萬！最終44.3億拍板 李四川揭輝達動工時程

輝達日前確定落腳北士科T17、T18，北市政與新壽的合意解約案進入倒數階段。副市長李四川今（10）日說明，與新壽解約金額經第會計師查核，分手費為44.3億多元，並希望本週簽訂協議，朝明（2025）年6月輝達執行長黃仁勳來台時，動工的目標邁進。



李四川說明，新壽原先提出的解約金額為44.7億元，經第三方、兩位會計師專業審查後，減少4千多萬元，最終確定為44.3億多元。



會計師刪減4千多萬元是哪部分成本？李四川坦言，審查細節他不是這麼了解，但就會計師專業而言，有他們的專業審查標準。

北市府實際成本9.85億

李四川說明解約金計算方式，新壽先前已繳交的權利金包括稅金約34.5億元，折算後北市府實際成本約為9.85億元。李也說，這與原本北市府預估的8億多出一點。

週五可望簽終止契約

關於解約時程，李四川指出，北市府今天下午下班前，會把與新壽解約協議書公文送到議會，希望議會能在週三排入大會進行審議。如果順利通過，新壽預計週四召開臨時董事會，希望週五（14日）簽訂終止契約協議書，正式完成程序。

目標黃仁勳明年6月來台時動土

針對動工時間規劃，李四川提到，現在希望輝達盡快指定建築師、確定設計方案。北市府除了都市計畫變更外，將同步進行設計請照部分的作業。李強調，會朝著明年6月2日黃仁勳來台灣參加COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）時，能夠動工的目標努力。

此外，蔣萬安日前拋出，希望輝達設立台北分公司的建議，李四川說，輝達正在研擬中，原則上由輝達自行評估決定。但李也補充，輝達在台灣目前登記有3個公司，故簽約應無問題。