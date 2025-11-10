新壽分手費確定44.3億！李四川曝最新進度：拚明年黃仁勳來台時動工

記者陳思妤／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，北市府何時和新壽解約受到關注。台北市副市長李四川今（10）日說明，解約金經過會計師審查少了4千多萬，約44.3億，今天下班前會送到議會，希望排在週三大會、週四新壽開董事會、週五簽訂解約，有機會農曆年前和輝達簽約，朝明年輝達執行長黃仁勳來參加6月2日的台北電腦展時動工為目標。

對於和新壽解約最新進度，李四川說明，新壽提的解約金約44.7億，經過2位會計師審查減少了4千多萬，大概是44.3億，新壽原先繳來的權利金包括稅金約34.5億，所以成本大概是9.85億，跟原本北市府設定的8億多一點點。

李四川說明，大概今天下班前就會把公文送到議會，希望排定在週三的大會，如果通過，新壽週四會召開董事會，希望週五簽訂終止合約的協議書。

雖然沒有跟黃仁勳本人約見面，但李四川說明，台北市長蔣萬安這個月應該會跟輝達不動產的副總裁碰面，輝達的先遣團隊下週也會來台北，投資計畫書包括建築師的設計，現在都在進行中。

媒體追問，還是有機會農曆年前簽約？李四川回應，「我想這個是應該蠻樂觀的，也許這個時間還可以再提前」，如果投資計畫書送到的時間比較短，原則上可能可以提前。有機會5月動工，在黃仁勳來電腦展之前？現在是希望盡快擇定建築師，除了都市計畫變更，設計包括請照部分會同時進行，會朝黃仁勳來參加6月2日COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）的時候能夠動工的目標前進。

至於蔣萬安拋出希望輝達設立台北分公司，李四川說明，設輝達正在研擬，原則上由輝達評估，不過輝達在台灣登記有3個公司，所以簽約上應該不會有問題。

