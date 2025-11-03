新壽分手費補件 最快明天送議會

輝達海外企業總部「星群」落腳北士科T17、18基地，新壽10月30日已將合意解約費用40億元提報北市府，但部分項目未提出實際憑證，市府要求新壽補件。北市副市長李四川3日表示，尚未收到新壽補件，待金額確定後，最快5日送至議會審議。（本報資料照片）

輝達海外企業總部「星群」確定落腳北士科T17、18，北市府預計11月底前與新光人壽解約，可望明年春節前與輝達完成簽約，新壽10月30日將合意解約費用40億元提報市府，但部分項目未提出憑證，市府要求新壽補件。北市副市長李四川3日表示，昨未收到補件，但金額應不會有太大變化，待確定後最快5日送至市議會，於專案報告時一併備查，若議會未通過，將再送財建委員會審議。

輝達落腳T17、18基地塵埃落定，外界關注後續與新壽解約進度。新壽上周已向市府報價初步成本，包括權利金、租金32億元，外加設計費、監測費、PCM等費用等已施作項目成本8億元，共約40億元。但新壽未提出與8億元成本相關的憑證，市府要求補件，預計本周可確定和解金額。

李四川昨表示，尚未收到新壽費用憑證補件，但預期合意解約金額不會有太大變動。由於和解金額涉及市府平均地權基金動支，依據「台北市總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見書綜合決議」要旨，市政重大政策需動支超過5000萬元以上應送議會備查，確定與新壽和解金額後，市府最快5日送市議會備查，通過即可展開後續解約程序，若議會未通過，將再送財建委員會審議。

市長蔣萬安5日將至市議會專案報告「爭取輝達海外總部設立台北用地規畫」，據市府提送報告資料說明，截至10月，新壽已繳交T17、18的基地權利金、地租、履約保證金各為29億9366萬元、2億7992萬9898元、3億6562萬元，合計36億3890萬9898元。

報告指出，對合意解約金額取得共識後，北市府將委託律師、會計師等公正第三方協審金額合理性後，再送請市議會審議，於審議通過後支付解約金，同步啟動都市計畫變更檢討及專案設定地上權，讓輝達得以順利進駐T17、18。