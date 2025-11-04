新壽分手費進度到哪？李四川：本週確定成本、下週送議會

輝達（NVIDIA）海外總部確定進駐北士科T17、T18基地，目前台北市政府正與新光人壽協商合意解約，北市府希望11月底前能完成解約。日前新壽將合意解約費用40億元提報北市府，但仍有部分憑證尚未補件，由於台北市長蔣萬安明（5）日將進議會進行專案報告，副市長李四川坦言，「明日應該來不及，北市府本週一定會跟新壽確定成本，希望下週能送議會審查」。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

各界關注北市府和新壽的解約進度，據了解，新壽在上週已向市府報價初步成本，當中包括權利金、租金32億元，外加設計費、監測費、PCM等費用等已施作項目成本8億元，共約40億元，不過新壽尚未提出施作項目成本8億元的憑證，市府已要求盡快完成補件，但目前尚未完成。

蔣萬安將於明日到市議會進行「爭取輝達海外總部設立台北用地規劃」專案報告，預計內容將包括輝達總部設立台北後，相關的產業廊帶與招商策略規劃。蔣萬安今日被問到相關問題時表示，目前北市府仍在等新壽補件，倘若今日有收到，就可以明日送到議會。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

對此，李四川今日受訪時坦言，明天應該是來不及，目前尚未收到新壽的「憑證」補件，市府要接到正式公文、憑證才能確定解約金，不過這週一定會和新壽就成本部分做確定，下週就送議會審查。

北士科T17、T18基地。（圖／報系資料照）

北市產發局長陳俊安也提到，上週新壽有通知，可能還有單據要彙整，所以並未遲遲未補件，這禮拜有約時間，現階段仍朝著11月底完成相關程序的目標前進。

