新壽分手費過關！ 李四川：輝達願付14.41億
輝達進駐北士科計畫取得重大進展，台北市政府與新光人壽合意解約案已獲市議會一致通過。解約金44.3億元送交議會後，獲得朝野黨團支持完成備查程序。台北市副市長李四川透露，除市府已收取的權利金外，含新光人壽的成本總計約14.41億元將由輝達全數承接，包含已繳納的營業稅、未來與輝達設定地上權的權利金預估不會超過125億元。
李四川詳細說明了新光人壽的成本內容，表示「一些營業稅因為已經繳到中央去了，這個部分輝達也願意來承接，大概要付14.41億。」這些金額也將納入未來與輝達議約的權利金價格中。
關於未來與輝達的權利金議定，李四川表示：「我們跟輝達就權利金這部分的議定，我們現在初估的狀況，道路如果含進去，大概不會超過125億。」李四川也透露，輝達總公司不動產的副總裁，據我們了解，下個禮拜會來拜訪台北市政府，就是會拜訪市長。
