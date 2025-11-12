新壽分手費過關 輝達下周拜會蔣

台北市議會12日審定新光人壽與北市府對於北士科T17、18「分手費」，台北市副市長李四川（前左）出席向議員說明內容。（丁上程攝）

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，雙方拍板「分手費」44.3億元，台北市議會12日審查通過。北市副市長李四川表示，輝達已答應會概括承受新壽14.41億元成本，輝達總公司不動產部門副總裁下周將拜會市長蔣萬安，雙方將詳談設立分公司等細節，預估未來地上權權利金總金額不會超過125億元。

市議會昨開大會審查市府動用平均地權基金支付新壽「分手費」提案，現場藍綠白議員一片融洽，民進黨團總召陳慈慧表示，黨團希望國民黨、民眾黨能共同支持新壽解約，讓輝達能落腳台北，「請大家支持輝達、盡速簽約」，接著議場所有綠營市議員一起高呼口號，還笑稱「沒跟著喊是假支持」。

國民黨市議員吳世正稱讚李四川處理輝達總部案從從容容，感謝支持執政黨、支持蔣市府，民進黨市議員立刻高喊「是支持輝達」！

李四川說，新壽「分手費」44.34億元中，34.5億元為繳給市府的權利金、租金及中央稅款，其餘近9.85億元被視為新壽提出的成本；而新壽已繳交給中央的稅金、繳給北市府的土地租金共14.41億元，輝達願意概括承受。

他指出，輝達需求T17、18兩塊土地合併，加上14.41億元後，初估未來輝達繳給市府的權利金不會超過125億元。輝達總公司不動產部門副總裁下周會拜訪市府，雙方將詳談是否在台北成立子公司等後續問題。

蔣萬安表示，希望本周內可與新壽簽訂終止合約協議，最快明年農曆春節前就能與輝達簽約，將地上權專案移轉給輝達。

國民黨市議員李明賢表示，北士科的發展若以內湖科技園區為經驗，交通仍是主要考量，像是內湖科技園區通勤人口超過16萬人，但住在當地或附近的人僅占四分之一，多數皆來自其他地區，因此造成上下班塞車狀況，北士科未來可能也會面臨同樣窘境。

北市產發局長陳俊安說，未來產專區進駐北士科後，推估就業人口會最多將達6萬人，北市交通局持續檢討整體運輸量能，未來也會規畫輕軌系統。