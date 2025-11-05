新壽分手費+4年地租輝達出 蔣萬安：不會讓市民買單

台北市長蔣萬安接受質詢時表示，新壽分手費不會由市民買單。圖／董孟航攝

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，新壽與北市府合意解約，外界關注的分手費金額，台北市副市長李四川今（5）日證實，預計會在45億元以下，包含新壽先前繳納的30多億元，市長蔣萬安在接受議會質詢時表示，這筆錢將由輝達支付，強調「絕對不會讓台北市民買單」。

李四川今日上午至議會備詢前表示，昨日北市府法務局、地政局已和新壽初步確認各項目金額，預計今日新壽會將正式公文送至北市府確認金額，市府會再與會計師公會取得簽證後報請議會編列預算，金額應該 會再45億元以下，包括新壽先前繳納的權利金、地租共30多億元。

台北市議員曾獻瑩質詢時詢問，未來北市府與新壽的分手費會是誰買單？以及新壽解約後的權利金及租金，會不會轉嫁給輝達？對此，市長蔣萬安表示，新壽將確定金額的正式公文送至北市府後，會依照程序報到議會，權利金將由輝達支應。

地政局長王瑞雲指出，已於輝達提過，若是新壽原本繳交32億元，退給新壽的部分不會轉嫁給輝達，但若有其他成本會再由輝達吸收，也就是空窗4年的地租會由輝達支付，蔣萬安則承諾，絕對不會讓台北市民買單。



