新壽分手費44億！北市還要付近9.85億 李四川：輝達願意承接

輝達進駐北士科T17、18，新壽同意和北市府合意解約，解約金44.3億也送交北市議會。北市副市長李四川今（12）日向議會報告時表示，最終解約金額為44.34億元，而將所有錢退給新壽後，原則上市府還需要支付9.85億，但在與輝達協調後，輝達概括承受，此外土地租金、已繳到中央的相關稅收，輝達也願意承接。李四川說，輝達取得土地的權利金，若將中間道路面積納入，應不會超過125億。

李四川在議會上表示，在市府與新壽雙方會計師審查後，原本新壽提出的分手費44.7億多刪掉四千多萬，真正金額為44.34億元，這筆錢當中含有新壽繳來的資金、稅金約34.5億，成本則大概為9.85億。李四川說明，所有繳的錢退還給新壽後，原則上市府還需要支付9.85億，但市府告知並與輝達協調後，輝達原則上概括承受。

李四川說，此外，還有租金、繳到中央的稅收等，輝達也願意承接。輝達在重新預定的權利金大概要支付14.41億元，就租金成本部分，原來市府算出8億，後來計算變成9.8億。李四川表示，就跟輝達要的權利金，若中間道路全部合併再加上道路面積，再加上輝達要付的14.41億，總額應該不會超過125億。

李四川也表示，若道路合併後擴充到一旁做為道路使用，大概也有三分之一要做為道路，剩下則是做為基地使用，如此一來權利金總額粗估為120億元以內，若包含道路全部面積，則應不會超過125億。

